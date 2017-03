Viñales s'endú la victòria a Losail

Maverick Viñales (Yamaha) ha aconseguit la victòria en el Gran Premi de Qatar, que ha obert el mundial de Moto GP. El pilot empordanès, que ja havia estat el més ràpid en els entrenaments, ha confirmat la seva condició de favorit en una cursa en què ha protagonitzat una gran batalla amb Andrea Doviziodo (Ducati), que ha acabat segon.

Marc Márquez (Honda) ha ocupat posicions de podi bona part de la cursa, però la seva moto no ha rendit com les dels seus rivals i l'ha avançat Valentino Rossi (Yamaha), que ha acabar tercer. El campió del món s'ha hagut de conformar amb el quart lloc. Just darrere seu ha finalitzat el seu company d'equip, Dani Pedrosa, que ha tingut un duel intens amb Aleix Espargaró (Aprilia), que ha estat sisè.