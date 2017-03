“Estic molt content perquè la pista estava complicada”

Dominador de la pretemporada, dels entrenaments oficials de fa dues setmanes i dels de dijous i divendres, Maverick Viñales va completar la feina de la millor manera a Losail en el debut amb Yamaha.

“El sentiment és increïble. Estic molt content perquè la pista estava molt complicada. L'equip ha fet un treball realment molt bo.” El pilot empordanès explicava per què en la primera meitat de la cursa no estava en els llocs capdavanters. “No he sortit bé i de seguida he sentit que la moto patinava molt. Estava una mica neguitós, però m'he tranquil·litzat. He anat a buscar al pas pel revolt i no amb el gas, i a poc a poc he trobat el meu pas per volta.” En la primera lluita per situar-se en posicions de podi, un dels convidats en la pugna va ser Iannone. “Quan ha caigut m'ha tocat i ha anat d'un pèl que no vaig a terra, també.” Finalment, ja amb Dovizioso i amb el triomf per decidir, Viñales recordava: “M'indicaven que l'avantatjava de 0,3 segons i que en la recta em passava. Però sabia on era més fort que ell, i entre el tercer i el quart revolt m'he preparat un avançament i m'ha sortit perfecte.” I ja en clau de futur, deia: “Ara venen dues pistes que són molt bones per a l'Honda. Haurem d'estar preparats, però estic molt segur amb la feina que fem a l'equip.”