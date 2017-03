Toni Bou ‘no limits'

Toni Bou (Montesa) va tancar ahir un altre episodi d'èxit en una carrera esportiva que continua sense tenir ni sostre conegut ni data de caducitat. Ahir a Niça va guanyar el mundial d'X-trial i va encadenar el 21è títol mundial (11 indoor i 10 a l'aire lliure) i el que fa 51 de la seva carrera a nivell sènior, comptant campionats d'Espanya, d'Europa i del món, individuals o per equips.

El pilot pierenc de Montesa no ha deixat cap escletxa als seus rivals, entre els quals l'ulldeconenc Adam Raga ha tornat a ser el més consistent, als 34 anys. Bou ha guanyat les quatre proves del mundial i Raga ha estat segon en totes, de manera que la jerarquia del campió (i també la del subcampió) va camí d'allargar-se un any més.

Ahir, a Niça, Adam Raga va tornar a ser segon i va segellar el subcampionat final del mundial. Bou, de fet, ja es va assegurar el títol mundial quan va accedir a la final dels quatre millors. El primer de la classificatòria, però, va ser Raga –5 punts de penalització–, segon va quedar Bou, també amb 5 punts, i rere seu Fajardo –6– i el britànic Dabill –9–, que es va escolar entre els millors en detriment, per exemple, del pilot tarragoní Albert Cabestany, que va ser setè i no va poder accedir a final. En les zones decisives, Bou va seguir exercint la seva tirania habitual i es va imposar per davant de Raga, de Dabill i de Fajardo, que va ser quart.

Ara, l'altre mundial