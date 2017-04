Sorpresa espectacular

El Barcelona RX va oferir una bonica història de David contra Goliat. Un pilot privat, Timo Scheider, va plantar cara a la munió de corredors amb suport de fàbrica en l'arrencada del mundial de ral·licròs, fins a cloure la finalíssima en el segon lloc, rere el vigent campió, Mattias Ekström (Audi), i davant d'un dels grans favorits, Andreas Bakkerud (Ford), que va saber refer-se de l'accident de dissabte per enlairar-se fins al podi. Al volant del Ford Fiesta del Team Austria, Scheider va ser primer en la classificació intermèdia –la que determina els dotze pilots que passen a les semifinals, després de quatre mànegues de qualificació–, va ser segon en la seva semifinal i, des de la segona fila de la graella, va aprofitar l'errada de Johan Kristoffersson (VW) –va quedar clavat en la sortida, com ja li havia passat en la Q3– per col·locar-se segon i empaitar Ekström de punta a punta.

Curiosament, tots dos són bicampions del DTM, el campionat alemany de turismes. La diferència és que el pilot suec seguirà combinant les dues modalitats, mentre que l'alemany ha deixat el DTM –hi va debutar el 2000– per dedicar-se a temps complet al ral·licròs. “Jo li vaig recomanar que ho provés. El convidaré a una cervesa, però ja no li donaré més consells!”, va etzibar Ekström, bon amic de Scheider perquè han estat companys de marca en el DTM els últims deu anys. “Estic impressionat amb Timo. És un equip privat, han fet poques proves i la seva velocitat està a l'altura dels millors”, va afegir.

Loeb, víctima il·lustre