Tenen tota la vista posada al cel

El GP de la Xina es disputarà demà, tal com estava previst, si és que no fa un dia tan rúfol com ahir, quan la boira impedia l'aterratge de l'helicòpter mèdic a l'hospital de Xangai i va obligar a retallar la primera sessió d'entrenaments lliures i a cancel·lar del tot la segona. Avui es preveu que llueixi el sol i diumenge el pronòstic dona un 70% de possibilitats de pluja, la qual cosa va fer que es plantegés avançar la cursa al dissabte, per curar-se en salut. Finalment, però, se seguirà amb el programa inicial, amb l'esperança que la boira que ahir va fer la guitza no sigui tan persistent.

Val a dir que tot el problema es limitava a la reduïda visibilitat aèria entre el circuit i la ciutat –separats de 30 km–, perquè les condicions de la pista eren adients per rodar de gust amb els pneumàtics intermedis. “Ho entenc perfectament; l'helicòpter és fonamental per a la nostra seguretat, en cas d'un accident”, va dir un resignat Max Verstappen, que va aprofitar la breu finestra de mitja horeta amb la pista oberta per fer el millor registre del dia. Gens representatiu, però, atès que ni els Ferrari ni Hamilton van marcar un temps.

El que es va viure ahir té un precedent. En el GP de Texas del 2015, la segona sessió lliure del divendres també es va haver de cancel·lar. En aquest cas, però, perquè la pluja torrencial havia deixat la pista impracticable.