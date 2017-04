Lliçó magistral de Vettel i Ferrari

Les curses de fórmula 1 es guanyen a base de velocitat i també d'estratègia, perquè en una cavalcada de 300 quilòmetres i escaig no es tracta només de prémer l'accelerador. Sebastian Vettel i Ferrari ho van demostrar ahir, en el GP de Bahrain, amb un triomf construït amb maons de prestació pura sostinguts per uns bons fonaments tàctics. L'alemany es va col·locar segon en la sortida, superant Lewis Hamilton, i va moure fitxa ja en la desena de les 57 voltes, quan va decidir fer la primera de les dues aturades a boxs abans que els Mercedes, per bé que en aquell moment la maniobra el va relegar al dotzè lloc. Quan els pilots de les fletxes de plata van aprofitar la neutralització de la cursa amb el cotxe de seguretat –Carlos Sainz va envestir Lance Stroll, i l'han sancionat amb la pèrdua de tres llocs en la graella de Sotxi– per aturar-se, Vettel es va trobar amb el primer lloc. A la Xina, la setmana passada, aquesta circumstància va ensorrar les seves possibilitats de desbancar Hamilton del primer lloc; ahir, la sort li va somriure. Una sort, val a dir-ho, que Ferrari va saber fer seva a còpia de mestria estratègica.

Bottas, un tap

L'equip italià havia decidit anticipar l'aturada en veure que el ritme de Valtteri Bottas al capdavant no era res de l'altre món, però que tampoc el podia avançar. Amb un segon joc de rodes supertoves, Vettel no va tenir gaires problemes a obrir-se pas entre el grup abans de la neutralització, fent seu el lideratge virtual. Quan la cursa es va neutralitzar, els dos Mercedes van enfilar junts cap a la línia de boxs, i aquí va raure la segona clau de la cursa. Per no haver de fer cua rere el seu company, Hamilton va alentir la marxa de forma ostensible, entorpint Daniel Ricciardo, que el seguia. Els comissaris van sancionar el pilot anglès amb cinc segons, que va haver de perdre en la segona aturada a boxs. En la meta, el van separar 6.6 de Vettel, però dir que això va costar el triomf a Hamilton és tan agosarat com asseverar que Vettel hauria guanyar a Xangai sense la intervenció del cotxe de seguretat. En la represa de la cursa, Bottas va atacar Vettel de seguida, però tot seguit es va desinflar. Muntava un segon joc de supertous, com el Ferrari, però no li van anar gens bé; li faltava adherència i patia sobreviratge. Hamilton, tercer però amb rodes toves, també va perdre un temps valuós rere el seu company –com Vettel a la Xina amb Räikkönen, d'altra banda–, fins que deu voltes més tard, en la 27, el finlandès el va deixar passar. “Vam trigar una mica a adonar-nos que [Bottas] no era prou ràpid”, va reconèixer el cap de l'estrella de tres puntes, Toto Wolff. Mercedes guardava una última carta estratègica, perquè fer la tirada central de la cursa amb les rodes de color groc va permetre a Hamilton endarrerir la segona aturada. La va fer vuit voltes més tard que Vettel –en faltaven només quinze–, però en comptes del joc de rodes supertoves que s'esperava, els mecànics li'n van muntar un altre de toves (i, a més, usat, perquè de nous ja no en tenia). Veient les dificultats de Bottas amb les rodes de color vermell, Mercedes es va voler curar amb salut amb el pilot anglès, que va qüestionar l'elecció per la ràdio. Quan faltaven deu voltes, Bottas va cedir el pas a Hamilton, ara a quinze segons del Ferrari capdavanter. Va anar a totes per encalçar-lo, però en l'antepenúltima volta, encara amb 5.8 segons de desavantatge, va desistir.

Els McLaren, fora