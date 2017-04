El poder roig es consolida

“Tenim les eines per ser al davant.” Amb el seu estil concís, Kimi Räikkönen va desxifrar així la raó del moment dolç de Ferrari, que ahir, a Sotxi, va acaparar la primera línia de la graella per primer cop en nou anys (França 2008, amb el mateix Kimi i Felipe Massa). L'SF70H “és un plaer” –tal com va exclamar Sebastian Vettel en saber que la posició preferent era seva– i, a més, fa un ús excels de les cobertes amples de Pirelli. La clau de l'entrenament cronometrat del GP de Rússia va ser aquesta. El bòlid vermell era capaç de posar les rodes ultratoves a to de seguida i fer un temps ja en la primera volta llançada –Kimi i Seb fins i tot es van permetre el luxe de passar el tall de la Q1 amb el compost supertou, encara més feixuc d'escalfar–, mentre que els Mercedes necessitaven un gir addicional d'escalfament i patien per mantenir els pneumàtics en el marge òptim de rendiment.

Tot plegat va oferir una sessió prou emocionant, salpebrada per les virolles de Palmer i Wehrlein en la Q1. Valtteri Bottas va ser el més ràpid en la Q1 i en la Q2. L'1:33.264 del finlandès de Mercedes en la segona mànega, quatre dècimes més ràpid que el seu compatriota de Ferrari, semblava un avís concloent: a l'hora de la veritat, l'statu quo dels dissabtes –fins ahir, els de l'estrella sumaven divuit poles seguides– no es veuria alterat. Però la Q3 va ser un festival vermell. En el primer intent, Bottas va acaronar el seu registre anterior, però Kimi va baixar fins a l'1:33.253. Llavors, Vettel era tercer, a 173 mil·lèsimes del seu company, i Hamilton, curt d'adherència en el tercer sector durant tot el cap de setmana, quart. En el segon intent, els dos finlandesos no van millorar, però el tetracampió alemany va imitar la tàctica de les dues voltes d'escalfament dels Mercedes (l'havia assajada en la Q2) i va rebaixar més de dues dècimes de cop. “Ara ens hem de concentrar en la cursa”, va dir, després d'aconseguir la primera pole –de Ferrari i seva– en dos anys.