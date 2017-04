Mercedes ja no enyora Rosberg

Valtteri Bottas va arribar a Sotxi havent de justificar que no era –ni se'n sentia– el segon pilot de Mercedes, i en va marxar amb el trofeu de vencedor del GP de Rússia a la maleta. De retruc, l'equip de l'estrella de tres puntes per fi va poder superar el llegat de Nico Rosberg, que el desembre passat els havia deixat amb un pam de nas, retirant-se de la competició l'endemà de conquerir el títol. Després d'haver hagut de cedir el pas al seu company Lewis Hamilton en la cursa anterior, a Bahrain, el substitut del vigent campió del món va dominar la cursa en el traçat semipermanent del complex olímpic rus des del capdavant, per bé que en la tirada final va haver de fer gala de la combinació de velocitat i sang freda dels grans corredors per parar els peus al líder del mundial, Sebastian Vettel.

El pilot de Ferrari va fer una bona operació amb el segon lloc, al davant de l'altra bala vermella, de Kimi Räikkönen. Per la seva banda, Hamilton va caure del podi per primer cop en nou curses, de manera que Vettel és més líder abans de la pròxima cita del curs, al Circuit de Barcelona-Catalunya, la setmana que ve.

Doble podi de Ferrari