Pedrosa torna a dalt de tot

Dani Pedrosa s'ha imposat en el Gran Premi d'Espanya de Moto GP, la quarta prova de la temporada. El pilot vallesà ha confirmat el domini de tot el cap de setmana i ha controlat la cursa des de la sortida i fins a l'última volta. Aquesta és la trentena victòria de Pedrosa en la categoria reina del mundial. La cursa de Jerez ha servit per confirmar el domini dels pilots de Repsol Honda, ja que Marc Márquez, actual campió del món, ha acabat en la segona posició. El tercer lloc ha estat per a Jorge Lorenzo, que ha pujat al podi d'una cursa per primer cop com a pilot de Ducati.

Els pilots oficials de Yamaha han tingut una cursa per oblidar. Maverick Viñales, vencedor de les dues primeres proves de la temporada, no ha pogut passar de la sisena posició. El seu company d'equip, Valentino Rossi, només ha estat desè, tot i que continua líder de la categoria. Aleix Espargaró (Aprilia) ha acabat novè, mentre que el seu germà Pol (KTM) i Tito Rabat (Honda) no han finalitzat la prova.