Àlex Márquez per fi s'estrena

Àlex Márquez va guanyar a Jerez la seva primera cursa a Moto 2. El pilot de Cervera havia debutat el 2015 en la categoria mitjana, just després de ser campió del món de Moto 3, però la primera victòria se li resistia.

Ahir es va beneficiar del la caiguda del seu company d'equip, Franco Morbidelli. L'italià ja el va intentar avançar en la sortida, però Márquez va mantenir la traçada i no es va deixar sorprendre. El ritme del català només el va poder seguir el seu company d'equip. La resta de rivals ja els tenia a un segon i mig després de la primera volta. En els girs següents la diferència no va fer més que augmentar. Márquez i Morbidelli van arribar a tenir 4.5 segons d'avantatge en la cinquena volta. En la vuitena, Márquez feia una errada en la corba Sito Pons. Va obrir-se per evitar la caiguda i Morbidelli li va prendre el lideratge. Poc després, l'italià queia i deixava via lliure a Márquez, que ja no va veure perillar la victòria. Darrere seu, Francesco Bagnaia i Miguel Oliveira van deixar el grup perseguidor i van acabar acompanyant Márquez en el podi.

El català avança al quart lloc de la general que, malgrat la caiguda, continua liderada per Morbidelli, vencedor de les tres primeres curses.