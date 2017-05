“Serà dur, són mil·lèsimes”

“La cursa serà molt dura. Hi ha una diferència de mil·lèsimes entre Ferrari i nosaltres. Hem estat una dècima davant seu, però en la Q3 semblava que els teníem més a prop. Hem fet alguns canvis abans de la qualificació i sentia que tenia un cotxe genial”, explicava Lewis Hamilton un cop confirmada la seva posició preferent.

L'anglès, autor de tres de les quatre últimes poles a Catalunya (2014, 2016 i 2017) va fer una qualificació de menys a més: “La volta de la Q1 ha estat molt i molt bona, la de la Q2 regular, però prou bona. Però la de la Q3 ha estat molt bona. El segon intent anava bé, per millorar un parell de dècimes. No he pogut acabar-la igual, però encara m'ha servit per fer la pole.”

Hamilton va agrair la feina de l'equip per millorar el cotxe. “Han fet una feina increïble i el cotxe ha fet un pas endavant amb les actualitzacions. Hem de treballar perquè les millores no es torcin”, demanava.

L'1:19.149 és la pole més ràpida del circuit amb el seu traçat actual –xicana prèvia al revolt d'entrada a la recta de meta–, estrenat l'any 2007. Justament va ser allà, en el tercer sector, on Hamilton va fer un parcial increïble, mig segon més ràpid que el de Vettel, que li va permetre prendre-li la pole. L'anterior rècord de posició preferent era de Mark Webber (Red Bull, 1:19.995) l'any 2010.