Hamilton s'imposa a Vettel en la batalla dels nervis

Lewis Hamilton (Mercedes) ha guanyat el cinquè GP de la F-1 2017, disputat al circuit de Catalunya, amb 3.4 segons d'avantatge sobre Sebastian Vettel (Ferrari) i 1:15 sobre Daniel Ricciardo (Red Bull). La resta de pilots, encapçalats per Sergio Pérez (Force India), han acabat doblats. En el campionat Hamilton (98 punts) s'acosta al líder Vettel (104). Els dos següents classificats, Bottas (Mercedes, 63) i Räikkönen (Ferrari, 49) han abandonat.

La sortida ha estat caòtica. Bottas ha tocat Räikkönen, que al seu torn ha tocat Verstappen i ha trencat la suspensió del Ferrari. El Red Bull de l'holandès ha durat una volta més. Alonso ha rebut un cop de Massa i ha anat fora de la pista per caure a l'onzè lloc.

Ferrari ha fet parar Vettel aviat i ha obligat Mercedes a variar l'estratègia amb Hamilton, que ha canviat rodes per primer cop set voltes més tard i ha posat el compost mitjà, a diferència dels altres pilots, que han repetit amb el tou. Hamilton ha tornat a la pista a 8 segons de Vettel però l'alemany ha tocat amb Bottas que ha fet tàctica d'equip i li ha posat tan car l'avançament que quan el Ferrari s'ha pogut posar primer, Hamlton ja era a menys de 4 segons. Després, Vettel s'ha anat distanciant fins a tenir 7 segons d'avantatge quan l'abandonament de Vandoorne ha fet aparèixer el cotxe de seguretat virtual. Mercedes ha fet entrar Hamilton molt aviat (volta 37) i Vettel l'ha imitat una volta més tard. Quan ha tornat a pista, el Ferrari gairebé ha perdut tot l'avantatge. Quedaven 28 voltes i Hamilton havia de gestionar el compost tou, mentre que Vettel, amb el mitjà, no tenia cap preocupació en aquest sentit. Hamilton s'ha posat líder (volta 44) però no ha volgut distanciar-se de l'alemany per conservar les rodes amb l'esperança que li aguantessin, i així ha estat.