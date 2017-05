Lewis Hamilton va assaborir la seva segona victòria al Circuit de Barcelona-Catalunya –és el primer que repeteix triomf a Montmeló en deu anys–. “Penso que ha estat la lluita més pura que recordo en molt de temps, i no cal que digui com n'he gaudit. Això és el que l'esport ha d'oferir en totes les curses. És per això que competeixo i va ser això el que em va empènyer a competir de petit.” El discurs del tricampió del món va il·lustrar on rau la motivació dels gladiadors de l'asfalt. No és estrany que el pilot anglès de Mercedes no dubtés a exalçar l'actuació del seu rival de Ferrari, Sebastian Vettel. “És un autèntic privilegi competir amb un pilot tan impressionant”, va lloar. No debades, la dimensió del contrincant determina l'abast del teu èxit.

Reflexions a banda, Hamilton va reconèixer que ho podria haver perdut tot en la sortida. “No sé ben bé què ha passat. L'arrencada inicial ha estat bona, però després m'han patinat una mica les rodes i he vist passar Sebastian com una exhalació.” I va afegir: “Les sortides són imprevisibles. M'he preparat, he fet tot el que havia de fer, però ell ha sortit millor i he perdut la posició.”

Més endavant va arribar el primer moment calent, quan el Ferrari número 5 i el Mercedes número 44 es van tocar al primer revolt. “No m'ha deixat gaire espai. Ha anat just, però ha estat fantàstic.” L'incident no va alterar la percepció del pilot anglès. “El respecte segueix sent el mateix. Crec que [Vettel] ha estat dur fins al límit, però no més enllà”, va aclarir.

Després, el vigent subcampió del món va “esperar el moment propici” per clavar l'urpada definitiva, quan en l'última tirada va poder muntar el compost tou, mentre que Vettel calçava el mitjà. Amb tot, Hamilton va haver de fer durar el pneumàtic fins al final, i va arribar a témer el contraatac del Ferrari. “Pensava que en les últimes voltes m'empaitaria, amb un pneumàtic més dur, però l'he sabut gestionar”, va explicar. El premi, per a ell, va ser la 55a victòria de la seva carrera, la segona del curs. I, per als aficionats, la constatació que el duel entre Mercedes i Ferrari, Hamilton i Vettel tan sols ha començat.