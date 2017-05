Lewis Hamilton i Sebastian Vettel són els únics múltiples campions del món de F-1 de l'últim decenni –tres títols per al pilot de Mercedes, quatre per al de Ferrari–. Tanmateix, la categoria reina de l'automobilisme no havia viscut un duel cara a cara entre tots dos fins ahir. El GP del Circuit de Barcelona-Catalunya va ser un enfrontament d'alta volada entre els dos líders del mundial. Vettel va superar Hamilton en la sortida i va mantenir el primer lloc després de la primera aturada a boxs. Mercedes va replicar canviant l'estratègia de Hamilton, que va muntar el compost tou en la tirada final i va avançar el Ferrari, calçat amb el mitjà (més dur i, per tant, més lent), quan faltaven vint-i-dues voltes. La incertesa es va mantenir fins al final, però la degradació de les cobertes toves del Mercedes no va ser prou forta i Ferrari no va gosar fer una tercera aturada per anar a totes en els últims girs.

“Les curses haurien de ser així”, va asseverar el vencedor dalt del podi, responent a la pregunta de l'ídol local Pedro de la Rosa. Encara sota els efectes de l'esclat d'un duel d'alta volada, ho va repetir dos cops. Només 3.5 segons van separar el Mercedes número 44 del Ferrari número 5 sota la bandera de quadres. Un marge prou minso, si es té en compte que Daniel Ricciardo, tercer, va cedir un minut llarg, i va ser l'últim pilot que va acabar en la volta del líder. Feia nou anys (Silverstone 2008) que només els ocupants del podi no eren doblats, en una cursa sota la pluja que també es va endur Lewis.

La raó que el quart classificat –un Sergio Pérez cada cop més gran– ja fos doblat va ser que tres dels candidats més ferms a lluitar pel tercer esglaó del podi no van acabar la cursa. Kimi Räikkönen i Max Verstappen van topar en el primer revolt, quan Valtteri Bottas va empènyer el seu compatriota de Ferrari i aquest va envestir el Red Bull del gran triomfador de l'any passat a Montmeló. En la segona meitat de la prova, Bottas va trencar el motor –era un de vell que li havien muntat dissabte, quan el nou va tenir una fuita d'aigua–, però abans havia aplanat el camí del seu company, amb un tap cridaner a Vettel que va provocar la primera de les maniobres que van fer posar dempeus els 95.000 espectadors de la cursa.

Vettel, per l'herba

Més ben dit, la primera acció emocionant va ser la sortida. Allà Vettel va guanyar el lloc a Hamilton per dins. L'alemany va treure suc del nou sistema d'arrencada de l'SF70H –una lleva de l'embragatge més precisa– i va tibar de valent, amb un gran ritme. Les simulacions del box remot de Ferrari a Maranello –un grup de tècnics que es dedica a mastegar dades en temps real per generar possibles tàctiques– donaven vencedor a Vettel, i el tetracampió semblava donar-los la raó. L'equip italià va arriscar fent la primera aturada força aviat, en la volta 14, per evitar que Hamilton se'ls avancés i pogués desbancar el Ferrari aprofitant la velocitat extra d'un joc de rodes nou. Això va relegar Vettel rere Ricciardo i Bottas. A l'australià el va superar de seguida, però el finlandès va fer mèrits parant els peus al Ferrari durant quatre voltes, mentre Hamilton rodava dos segons més ràpid rere seu. “Havia de trobar la manera d'avançar-lo, encara que fos per l'herba”, va explicar l'alemany en acabar la cursa. Dit i fet, es va desempallegar del Mercedes número 77 amb mig Ferrari trepitjant l'herba a la recta principal i el públic entusiasmat. Però el mal ja estava fet: Vettel havia perdut l'avantatge de rendiment del joc de rodes tou; de retruc, Hamilton havia pogut compensar el dèficit de muntar el compost mitjà, i ara tenia un joc nou de tous per a la tirada final, quan Vettel hauria d'empassar-se les rodes de color blanc.

Hamilton s'hi torna