Márquez, el més regular

Jack Miller (Honda) va fer el millor temps (1:37.467) en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de Moto GP, que va estar marcada per la presència de la pluja, especialment a la tarda. Això va fer que la majoria dels bons temps es registressin en la primera sessió i que només uns pocs pilots els milloressin en la segona, entre els quals hi va haver Andrea Dovizioso (Ducati), que va ser el més ràpid en aquestes condicions (1:41.673). El treball d'ahir amb els pneumàtics molls pot servir de ben poc si, com es preveu, avui el temps millora i es fa la qualificació amb pneumàtics de sec.

Marc Márquez (Honda) va ser el més regular en les dues condicions, amb el segon lloc de cada sessió i el segon de la classificació combinada amb el temps fet al matí (1:38.755). La resta dels favorits principals van quedar en posicions força endarrerides. Els dos pilots de Yamaha, Valentino Rossi i Maverick Viñales, van acabar entre els deu primers: l'italià, en el vuitè lloc, i el català, en el desè. Tampoc Dani Pedrosa (Honda), catorzè, ni Jorge Lorenzo, dissetè, van tenir una jornada gaire lluïda, i avui s'hi hauran d'esforçar per poder classificar-se directament per a la Q2 i evitar la Q1. Pel que fa a la resta de catalans, Tito Rabat (Honda) va ser 18è; Aleix Espargaró (Aprilia), 22è, i el seu germà Pol (KTM), 23è.

El més ràpid en la categoria de Moto 2 va ser Lorenzo Baldassarri (Kalex), per bé que Àlex Márquez (Kalex) va brillar en les condicions sobre mullat que hi va haver a la tarda. En la combinada, el de Cervera va acabar en el desè lloc. De fet, cap pilot va aconseguir millorar el seu temps del matí. El millor català, amb la sisena posició, va ser Xavi Vierge (Tech 3). També Isaac Viñales (Kalex), dotzè, va acabar entre els quinze primers.

En la categoria petita, el malai Adam Norrodin (Honda) va ser el més ràpid en les condicions mixtes de Le Mans. Albert Arenas (Mahindra), l'únic català de Moto 3, va ser 26è.