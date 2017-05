L’oportunitat de Ferrari

Poc més de setze centímetres podrien fer caure la balança a favor de Ferrari en el GP de Mònaco, la sisena prova del mundial de F-1, que arrenca avui amb els primers entrenaments lliures. Segons un estudi difós pel web de la F-1, aquesta és la diferència entre la distància entre eixos del Mercedes W08 i la del Ferrari SF70H. La bala vermella és més curta –no arriba als 3,6 metres de batalla–, la qual cosa s’hauria de traduir en més agilitat en els recargolats revolts del cèlebre circuit urbà que la fletxa de plata, més eficaç, a priori, en traçats molt ràpids, com ara Spa o Suzuka.

Veient la igualtat al capdavant entre els equips de Maranello i de Brackley, aquesta característica peculiar dels cotxes respectius podria ser determinant, en un moment decisiu per a Ferrari. Sebastian Vettel és el líder de la general d’ençà del començament del curs, però fa un mes i mig que no guanya, mentre que Mercedes suma dues victòries seguides, a Rússia, amb Valtteri Bottas, i a Catalunya, amb Lewis Hamilton. Si l’anglès torna a guanyar diumenge, desbancarà Vettel del primer lloc, faci el que faci l’alemany.

En canvi, si el tetracampió fa valer l’avantatge inherent de l’SF70H, l’equip italià haurà reeixit en un escenari tradicionalment hostil per als bòlids vermells: l’última victòria de Ferrari a Mònaco data del 2001 –dissabte farà setze anys–, amb Michael Schumacher. Sense anar gaire lluny, l’any passat Sergio Pérez (Force India) es va permetre el luxe d’apartat Vettel del podi, mentre que Kimi Räikkönen va estimbar el cotxe en el revolt més lent del traçat, sobre la pista molla.

Tanmateix, les coses han canviat força en un any. No debades, el 2016 la posició preferent va ser per a Daniel Ricciardo (Red Bull), una prestació que l’equip de Milton Keynes sembla lluny d’assolir. A Mònaco, la cosa està entre Mercedes i Ferrari, i l’equip amb més trumfos és aquest últim.