Ferrari i Vettel fan festa grossa

El resultat s’ensumava des que els equips van sortir a rodar pels carrers de Montecarlo, dijous passat, i ahir es va confirmar. El Ferrari era el cotxe més competitiu en el peculiar traçat urbà de la Costa Blava, i l’equip italià ho va refermar amb un doblet sonat en el GP de Mònaco. Oli en un llum, el vencedor va ser el líder del mundial, Sebastian Vettel, que va desbancar el seu company Kimi Räikkönen en la fase d’aturades a boxs.

Encara més, el rival del pilot alemany en la lluita pel títol, Lewis Hamilton, va salvar mínimament els mobles enlairant-se fins als punts, des del tretzè lloc de la graella, però en va cedir un bon grapat en la general. Per acabar-ho d’adobar, la loteria de les aturades a boxs va deixar amb un pam de nas l’altre Mercedes, de Valtteri Bottas. Era tercer de bon començament, encalçat per Max Verstappen, però el company del pilot holandès a Red Bull, Daniel Ricciardo, els va superar tots dos aturant-se més tard que ells a boxs. Així doncs, cap pilot de Mercedes va pujar al podi des del GP del Circuit de Barcelona-Catalunya de l’any passat, quan Rosberg i Hamilton van topar en el primer gir.

Aturar-se més tard també va ser la jugada que va permetre a Vettel avançar un Räikkönen capcot, que ahir confiava a aconseguir la seva primera victòria en quatre anys, i la primera en la seva segona estada a Ferrari. Val a dir que poques vegades ha rendit a aquest nivell d’ençà que va tornar a Maranello, el 2014.

Verstappen va obrir les hostilitats aturant-se el primer, en la volta 32, per mirar de desbancar Bottas, que era un mur davant seu. El finlandès de Mercedes va respondre en el gir següent per mantenir el lloc, i Ferrari va reaccionar fent parar el líder de la cursa. Tal vegada sense voler-ho, l’equip vermell va condemnar Kimi en aquest instant, perquè els tres pilots que es van aturar van haver de bregar per doblar Button i Wehrlein, que havien fet el canvi de rodes en el primer gir. Així doncs, Vettel i Ricciardo, amb rodes ultratoves usades, rodaven més de pressa al capdavant que els perseguidors, amb un joc nou de supertoves.

Però Mònaco no seria Mònaco si no hi passessin coses. Com ara que Button i Wehrlein –ells un altre cop!– topessin al revolt de Portier, abans del túnel, i la cursa s’hagués de neutralitzar quan faltaven divuit voltes, per redreçar el Sauber, bolcat contra la barrera. Verstappen ho va aprofitar per fer una segona aturada, muntar ultratous i mirar de desempallegar-se de Bottas d’una vegada. Però no hi va haver res a fer, perquè en els estrets carrers de Montecarlo un no avança si el de davant no vol, encara que calci rodes més ràpides.

Aquesta constatació també va fer possible que Sainz tingués a ratlla tot un Mercedes, amb Hamilton amb volant, malgrat que pilotava un modest Toro Rosso, amb unes rodes amb nou voltes més al damunt. El madrileny va signar el resultat més cridaner del dia, i l’anglès no va tenir més remei que mostrar-se satisfet d’haver puntuat. Va superar Vandoorne en la sortida, va desbancar Grosjean, Magnussen i Kviat a boxs, i va acabar tot just tres llocs rere el seu company. Les guerres també es guanyen esgarrapant puntets quan no és el teu dia.