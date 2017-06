Una cursa de primera

L’espectacle a la pista en les tres categories, l’esforç en l’àmbit de la seguretat i l’aposta per oferir al públic molt més que un gran premi són els tres eixos sobre els quals gira el GP de Catalunya de Moto GP. “Això va d’emocions”, va asseverar Vicenç Aguilera en la presentació de l’edició d’enguany, ahir al CCCB de Barcelona. El president del Circuit de Barcelona-Catalunya va destacar la feina de l’organització vallesana per convertir la festa del motociclisme en tot un esdeveniment, i va disposar de la complicitat declarada dels representants de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget; l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i el territori, amb l’alcalde de Montmeló, Antoni Guil, al capdavant. “Aquests nois ens fan vibrar cada cap de setmana per la tele i ara els tenim a casa”, va proclamar el batlle de la vila vallesana, assenyalant els pilots asseguts al Pati de les Dones del centre cultural del Raval, encapçalats pels germans Márquez i Espargaró.

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha estat precisament el pal de paller de la prodigiosa revifada de l’esport de les dues rodes a casa nostra. Fa vint-i-cinc anys gairebé clavats, quan a Montmeló es va disputar el primer gran premi de velocitat, feia poc més d’un mes que Àlex Crivillé havia assolit el primer podi d’un pilot català en la categoria reina dels 500 cc. Ara, com va subratllar Josep Mateu, el president del RACC, ja fa cinc cursos que el campió del món és un pilot format a Catalunya –Marc Márquez i Jorge Lorenzo, entre d’altres, van ascendir per les copes de promoció de bracet del club català–. Segons el seu parer, la clau per capgirar la situació i fer realitat un “impossible” ha estat “creure en la gent del país” i no defallir en la recerca de “la qualitat i l’excel·lència”.

L’emoció a la pista, doncs, està garantida, i diumenge en gaudiran al voltant de cent mil espectadors, una xifra similar a la de l’any passat. Totes les tribunes estan exhaurides, tret de dues de les més econòmiques. “On encara hi ha força disponibilitat és a la pelouse [general]”, va declarar ahir Joan Fontserè, el director del Circuit. Aquesta modalitat permet assistir-hi per 65 euros, i comprovar de primera mà que, en efecte, el GP de Catalunya és molt més que un seguit de curses farcides de pilots i campions de casa. Per exemple, dissabte a la tarda se celebrarà el Moto Circuit Fest. Es tracta d’un nou concepte de festa que oferirà concerts, batucades, festa d’escuma, l’actuació d’un discjòquei i, fins i tot, una botifarrada popular. Tot plegat, un cop hagin acabat els entrenaments de la jornada.

A més, a la zona comercial (rere la tribuna principal) hi haurà diverses atraccions, com ara un podi per fer-s’hi fotos, i simuladors de realitat virtual i força G (la que experimenta un pilot quan accelera, frena o traça un revolt). També s’hi muntarà un Circuit Verd, amb patinets elèctrics. No debades, l’aposta per la sostenibilitat és el quart eix del GP de Catalunya. Un compromís que es concreta en l’estand KISS Barcelona (activitats per conscienciar el públic assistent), el reforç del transport públic (tren i autobús), l’oferta gastronòmica de km 0 i la donació dels excedents de menjar a entitats socials.