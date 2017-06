A sintonitzar solucions

El president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, va ser ahir molt taxatiu pel que fa al canvi de ritme que es va produir divendres al vespre, quan els pilots van demanar tornar a la xicana de la fórmula 1 i deixar la que s’havia fet expressament per a Moto GP.

“Ens van demanar canviar un acord que teníem (FIM, Dorna i Circuit) i fer una xicana nova”, recordava d’entrada. “Com s’havia fet? Vam ensenyar plànols, es van aprovar i es van acceptar, i ahir [divendres] es va trobar que no va convèncer els pilots. A partir d’aquí, ens vam posar a treballar com bèsties per tal que tinguessin l’alternativa de la xicana de la fórmula 1. Vam treballar tota la nit i avui [ahir] al matí tot estava a punt.” I afegia: “Ens hem de mirar el procés de decisions com ha anat, un procés una mica complicat i llarg, que ha durat un any, des del gran premi del 2016. I ens ho mirarem dilluns [demà]. Ara l’únic que ens preocupa és que el cap de setmana sigui un èxit esportiu. La resta ens tocarà mirar-ho i esbrinar-ho a partir del diumenge a la nit [avui] i dilluns.”

Qüestionat pel paper dels pilots en el procés d’execució, explicava: “La FIM i Dorna han seguit tot el procés: la decisió de com havia de ser, la decisió tècnica del projecte i l’execució material de l’obra. I al final, quinze dies abans del gran premi, van venir uns pilots a provar-ho. I van dir: «No ens acaba d’agradar, però és més segura». Ahir [divendres] es va girar la truita i van dir que no ho era prou. Doncs bé, busquem solucions. L’hem trobat i l’hem executat ràpidament. Ara això és el que importa.” I el futur disseny?: “No sabem què s’ha fet malament. És possible que alguna cosa l’hàgim fet malament, però no ho sabem. Ho mirarem, ens reunirem amb la FIM i Dorna i veurem com s’han pres les decisions, quin ha estat el procés i, a partir d’aquí, a veure com enfoquem l’any vinent. Però fins després del gran premi tot això no toca.” Tot plegat, amb la petició dels pilots, traslladada ja a Dorna, de tornar al disseny original, però millorant l’escapatòria de l’antic revolt número 12.

L’altre punt sobre el qual s’està parlant durant tot el cap de setmana és de l’estat de l’asfalt, molt castigat i a les últimes, segons l’opinió unànime dels pilots i dels equips. “Si s’ha de reasfaltar el circuit? Dic exactament el mateix: mirem-ho, però amb dades i informes tècnics, i parlem-ne. Però ara no toca. Els pilots tenen molts problemes amb els pneumàtics i és molt fàcil donar les culpes a l’asfalt.”