Dos circuits en un

L’estira-i-arronsa entre Ferrari i Mercedes pel títol de F-1 arriba aquest cap de setmana a la vuitena cita sense un favorit clar. Per tercer gran premi seguit, l’escenari és un circuit urbà o semipermanent, la qual cosa encara fa més imprevisible el pronòstic. Si a Montecarlo, al final de maig, l’equip italià va fer el doblet i cap Mercedes va pujar al podi, a Mont-real, fa quinze dies, van dominar les fletxes de plata i el millor bòlid vermell no va passar del quart lloc.

El que és segur és que Bakú coronarà un nom nou aquest any, atès que el vencedor de la primera edició, Nico Rosberg, s’ho mirarà des de casa. El pilot alemany va signar un grand chelem (posició preferent, victòria de punta a punta i millor volta), mentre que el seu company, Lewis Hamilton, va tenir una topada en la Q3 i només va ser cinquè en la cursa, després de fer-se un embolic amb els comandaments del volant. Per la seva banda, Sebastian Vettel va enlairar el Ferrari fins al segon lloc.

El traçat de Bakú és d’allò més peculiar. Tot i ser urbà, ofereix el tram amb el gas a fons més llarg del curs: ni més ni menys que 2,2 km, vorejant el mar Caspi, on l’any passat Valtteri Bottas va arribar als 378 km/h, segons dades del seu equip d’aleshores, Williams –a Monza, el rècord és de 372 km/h, el 2005–. Alhora, el circuit també té la part més estreta, tot just 7,6 metres, a tocar de la muralla, on els carrers encara estan empedrats i s’han de cobrir amb un asfalt provisional per tal que s’hi pugui córrer. “En comparació, Mònaco és espaiós!”, diu Nico Hülkenberg (Renault).