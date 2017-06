Viñales agafa el ritme

La primera jornada d’entrenaments lliures del GP d’Holanda va retornar Maverick Viñales al primer pla després del mal resultat al Circuit de Barcelona-Catalunya. El líder del mundial de Moto GP va agafar el ritme amb la seva Yamaha al circuit d’Assen i va dominar la segona sessió d’entrenaments, en la qual va aconseguir el millor registre amb 1:33:130. L’empordanès va superar l’alemany Jonas Folger (Yamaha) per més de tres dècimes, i va deixar a més de sis l’actual campió mundial, Marc Márquez (Honda). Tots tres, que no havien fet bons temps en la sessió del matí, van sortir des de les primeres voltes a abaixar els seus registres i es van situar al davant. En els darrers minuts, Viñales va fer tres voltes seguides per sota d’1:33.6 mostrant la seva capacitat d’anar ràpid. Per a la jornada d’entrenaments d’avui hi ha previsió de pluja i tots els pilots van intentar estar entre els deu millors per entrar directament a la Q2, en la qual es lluitarà per la posició preferent. Dani Pedrosa i la seva Honda es van situar en la desena plaça, l’última que permet estalviar-se la Q1, i va estar a més d’un segon (1.018) del millor registre. L’Aprilia d’Aleix Espargaró el va portar fins a la tretzena posició i en les sessions d’entrenaments lliures d’aquest matí haurà de mirar de situar-se entre els deu millors.

La primera sessió d’entrenaments de Moto GP va estar marcada per la bandera vermella que es va mostrar en els primers minuts. La moto d’Andrea Dovizioso –el guanyador de les dues darreres curses–, va començar a treure fum i perdre oli, i Jonas Folguer i Jorge Lozenzo van caure en els següents minuts. Els entrenaments van estar aturats vint-i-cinc minuts per netejar la pista. La sessió va començar amb fum en una moto i va finalitzar igual. Després que Danilo Petrucci fes el millor temps en la darrera volta (1:34.680) es va trencar el motor de la seva Ducati. En aquest gran premi va tornar a la competició Àlex Rins (Suzuki) després d’haver-se perdut les darreres cinc proves per una lesió al braç esquerre. Rins va finalitzar la jornada en la dinovena posició davant de Tito Rabat (21è) i Pol Espargaró (22è). El mallorquí Jorge Lorenzo i la seva Ducati van tornar a tenir problemes i van acabar amb el catorzè millor temps.

De menys a més