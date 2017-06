Segona visita de la F-1 a Bakú, i plantejament del tot oposat de Lewis Hamilton. Si l’any passat el pilot anglès de Mercedes va dominar les tres sessions d’entrenaments lliures però va acabar estimbat en la qualificativa, enguany va passar de puntetes pels lliures (cinquè i desè divendres; tercer ahir al matí), però va fer seves les tres mànegues de l’entrenament cronometrat. La seva actuació en la Q3 va ser simptomàtica d’un pilot en estat de gràcia.

En el primer intent va anar llarg en l’últim revolt i va fer 1:41.428. El seu company Valtteri Bottas va acaronar la barrera en el revolt de la muralla –el piano havia estat modificat per fer el gir menys feixuc–, però tot i això va fer 1:41.274, una mil·lèsima millor que Hamilton en la Q2. La interrupció per una topada de Ricciardo va deixar el temps just per a un últim intent. Segon, Hamilton: “O tot o res.” Bottas va fer la feina (1:41.027), però Lewis va rebaixar vuit dècimes de cop, establint un sensacional 1:40.593, que li va valer la posició preferent en el GP de l’Azerbaidjan.

Entrebanc de Vettel