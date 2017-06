Valentino sempre torna

Un any i vint dies després, Valentino Rossi va tornar a pujar al lloc més alt del podi d’una cursa. L’última victòria del pilot italià es remuntava al Gran Premi de Catalunya del 2016. D’aleshores ençà havia disputat divuit proves més, durant les quals havia aconseguit nou podis, però cap triomf. Rossi va tornar a guanyar, a més, en el circuit més simbòlic del mundial, Assen, on ja ha aconseguit deu victòries entre totes les categories. Experimentat com ningú més a la graella, Rossi va gestionar amb mà de mestre una cursa estranya i complicada en la qual va passar de tot. Junt amb ell, Andrea Dovizioso va ser el gran beneficiat a Holanda, ja que es va posar líder del mundial en detriment de Maverick Viñales. L’empordanès va caure a mitja cursa i va sumar el segon zero de la temporada (l’altre va ser en el GP de les Amèriques).

Després d’una qualificació impecable, Johann Zarco va voler demostrar que el seu resultat no havia estat flor d’un dia i no va fallar en la sortida. Va conservar el primer lloc malgrat l’escomesa de Marc Márquez al final de la recta i va obrir sis dècimes de diferència en el primer pas per meta. L’elecció d’uns pneumàtics més tous que els dels seus rivals –Márquez en duia un d’intermedi a darrere i Rossi, un de dur– va afavorir clarament el pilot francès en la primera part de la cursa. No va abandonar el primer lloc i, de fet, tampoc no hi va haver canvis entre el grup del davant en els primers girs, amb Márquez segon, Rossi tercer i Danilo Petrucci quart.

Viñales va posar de manifest que encara ha de millorar en les sortides. En la d’ahir va perdre un lloc, però el pitjor de tot va ser que li va costar déu i ajuda avançar posicions en l’entramat de pilots que formaven el segon grup, de manera que a 21 voltes del final ja perdia 3.4 segons respecte del líder. En la volta set tot just era vuitè –havia sortit onzè– i no va ser fins a l’onzena en què va superar Scott Redding i es va poder posar cinquè, ja sense cap pilot entre el grup del davant i ell. En aquesta mateixa volta es va produir el primer moviment important entre els favorits. Rossi va avançar Márquez en la frenada de la recta principal i es va posar segon. Només una volta després l’italià ja va atacar Zarco i li va prendre el lideratge, per bé que en l’acció es va acabar tocant amb el pilot francès, que va haver de fer equilibris per no caure. L’incident el va relegar a la cua del grup, i Márquez ho va aprofitar per posar-se a rebuf de Rossi. Més enrere, Viñales es va acomiadar de la cursa en perdre el control i caure en el revolt d’entrada a meta, cosa que en aquell moment deixava el lideratge del campionat en mans d’Andrea Dovizioso.

A onze voltes del final, Petrucci va llançar el primer avís i es va posar segon en detriment de Márquez. En els entrenaments ja havia demostrat que tenia un ritme alt en totes les condicions. Tres voltes després es va produir un cop d’efecte amb l’arribada de la pluja. L’organització va ensenyar la bandera blanca que permet als pilots canviar de moto, però només Zarco, entre els favorits, va enfilar la línia de box per fer-ho. Greu error, ja que la pista no va quedar prou molla i el francès gairebé acaba fora dels punts. La situació la va aprofitar Dovizioso per plantar-se al grup del davant. I van començar les escaramusses entre els pilots fins que el grup es va dividir. Rossi va quedar al davant amb Petrucci i, darrere d’ells, Márquez i Dovizioso es jugaven el tercer lloc del podi. La batussa entre els dos italians la va acabar guanyant Rossi, per bé que Petrucci es va queixar que Àlex Rins l’havia molestat en l’última volta. En la batalla entre Márquez i Dovizioso s’hi va afegir Cal Crutchlow, però el de Cervera es va posar primer del grup en els últims revolts i es va assegurar, per ben poc, el quart podi de l’any.