Sense Nico Rosberg, el caos

Nico Rosberg se’n devia fer creus, si ahir va trobar temps per veure el GP de l’Azerbaidjan per la televisió. L’any passat, el vigent campió del món de F-1 –feliçment retirat– va dominar de gust la primera edició de la cursa en el circuit urbà de Bakú. En el moment d’apagar-se el semàfor, va arrencar cames ajudeu-me i no se’l va veure més fins que va pujar a l’esglaó més alt del podi.

Ahir, Lewis Hamilton tal vegada pensava a fer el mateix que el seu antic company en l’equip Mercedes, però al final d’una cursa “boja” –tots els pilots coincidien en l’adjectiu més adient per definir la vuitena cita del mundial– el pilot anglès només era cinquè, exactament el mateix lloc que havia ocupat en la primera visita de la F-1 a Bakú. Lewis va creuar la meta darrere del seu rival de Ferrari, Sebastian Vettel, que va ser quart i va esgarrapar dos puntets més d’avantatge en la general del mundial.

Qui va guanyar, doncs? Valtteri Bottas o Kimi Räikkönen, els companys respectius dels dos tenors? Doncs ni l’un ni l’altre. La cursa va ser boja de veritat, de manera que qualsevol semblança del podi amb la jerarquia del mundial va ser pura coincidència. El sorprenent vencedor va ser Daniel Ricciardo, tot un especialista a endur-se el gat a l’aigua quan els pilots capdavanters l’erren. Fins a l’última volta, el segon era un no menys sorprenent Lance Stroll, el debutant de Williams, que va ser nomenat l’home del dia. El pilot quebequès va perdre la posició sota la mateixa bandera de quadres, superat pel segon Mercedes, de Bottas, per una dècima.

Val a dir que Hamilton tenia la cursa prou ben apamada, fins que es va haver d’interrompre durant vint minuts, quan s’havien disputat 22 de les 51 voltes, per tal de netejar les restes escampades per la pista. El primer incident va implicar Bottas i l’altre Ferrari, de Räikkönen, que van topar en el segon revolt. El de Mercedes va punxar i va perdre tot un gir, que va poder recuperar quan posteriorment el cotxe de seguretat va haver de neutralitzar la cursa tres cops seguits.

El primer, per enretirar el Toro Rosso espatllat de Daniïl Kviat; tot seguit, perquè el Ferrari de Kimi va perdre un deflector en la recta principal, malmès en la topada inicial amb Bottas, i, finalment, quan els Force India de Sergio Pérez i Esteban Ocon es van tocar en el segon revolt –eren quart i cinquè– i van escampar més restes sobre la pista. Kimi hi va passar pel damunt, va punxar i va haver de plegar, igual que el mexicà.

Per endreçar bé la pista, la cursa es va aturar, i aquí es va plantar la llavor de la derrota de Hamilton. El de Mercedes era el líder, seguit per Vettel, els Williams de Felipe Massa i Stroll, i Ricciardo. Però, ai, las!, un mecànic va deixar mal collat el reposacaps del W08 número 44 –una protecció d’escuma obligatòria d’ençà del 1996, arran de l’accident mortal d’Ayrton Senna–, que en la represa es va desprendre. L’equip no va tenir altre remei que cridar el líder de la cursa al box per canviar la peça. Van trigar 9.3 segons i Hamilton va caure a la vuitena posició, rere Bottas.

Vettel va heretar el primer lloc, però el regal amb prou feines li va durar tres voltes, fins que la direcció de cursa el va sancionar amb un stop-go de deu segons. Això el va relegar al setè lloc, just davant Hamilton, a qui va desbancar en aquesta peculiar tanda d’aturades a boxs. La sanció s’havia originat en la represa de la segona neutralització, quan Hamilton va alentir molt la marxa en el penúltim revolt –és el líder qui marca el ritme– i Vettel, que no volia perdre pistonada –en la represa anterior, va anar de poc que no el superés Pérez–, el va envestir. Emprenyat, el de Ferrari es va posar en paral·lel a Hamilton i li va dedicar un cop de volant per fer-li veure que l’havia entorpit. La sanció per conducció antiesportiva estava cantada, i va servir per compensar la pífia del box platejat.