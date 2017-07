Bottas domina de punta a punta en el GP d’Àustria de F-1

Valtteri Bottas ha aconseguit la victòria en el GP d’Àustria de F-1, des de la posició preferent i fins a l’arribada. Només ha perdut el primer lloc quan s’ha aturat per fer el canvi de rodes obligatori, en la volta 41 (de 71), i només durant un gir. És el segon triomf del curs del pilot finlandès de Mercedes, el cinquè de l’equip de l’estrella de tres puntes.

Segon ha acabat Sebastian Vettel a tot just sis dècimes. El pilot alemany de Ferrari eixampla una mica més el seu avantatge al capdavant de la general respecte de l’altre Mercedes, de Lewis Hamiton, que ha estat quart. El pilot anglès sortia vuitè i s’ha beneficiat de la mal sortida de Max Verstappen (Red Bull) per guanyar un lloc. Posteriorment ha superat Sergio Pérez (Force India) i Romain Grosjean (Haas) i ha desbancat el Ferrari de Kimi Räikkönen a boxs.

El tercer esglaó del podi ha estat per a Daniel Ricciardo (Red Bull), que ha resistit l’empenta de Hamilton. El seu company Verstappen ha plegat per una topada en el primer revolt, provocada per Daniil Kviat (Toro Rosso), que també ha eliminat Fernando Alonso (McLaren). Rere Grosjean i Pérez, sisè i setè, respectivament, han entrat el segon Force India, d’Esteban Ocon, i els Williams de Felipe Massa i Lance Stroll.