Joan Font aconsegueix la victòria en la Baja amb el Dakar en el punt de mira

Equip nou, cotxe nou, copilot nou... i victòria. Diumenge, Joan Font va arrodonir amb el triomf en la categoria T2 (tot terreny de sèrie) la seva quarta participació consecutiva en la Baja Aragón, el ral·li tot terreny més antic i important d’Europa, puntuable per a la copa del món de l’especialitat.

Al volant d’un Toyota Land Cruiser –preparat per Jaton Racing a Vilanova del Vallès i patrocinat per la firma reusenca de vermut Yzaguirre– i amb el també vigatà Jesús Arriezu guiant-lo pels camins de les comarques de Terol, Font va avantatjar de poc menys de dos minuts el vigent campió del món de T2 i vencedor l’any passat en la Baja, el qatarià Adel Abdulla (Nissan Patrol), després de més de vuit hores de conducció per completar els 544 kilòmetres cronometrats.

El resultat és encara més destacable si es té en compte que la Baja era la primera competició de Font amb aquest cotxe. Per si no fos prou, també era el debut del seu copilot en els raids. Jesús Arriezu té molta experiència, però en el món dels ral·lis de regularitat, especialitat en la qual ha format un dels tàndems més competitius de Catalunya al costat del pilot de Porsche Carles Miró.

El gener passat, Font, de 43 anys, va disputar el seu primer Dakar, amb un bugui de Yamaha Trivimon, però va plegar durant la primera setmana. Després d’una llarga trajectòria en els ral·lis, sobretot de terra –el 2003 va guanyar el títol estatal de dues rodes motrius, amb Seat– i amb diverses participacions en el mundial, l’osonenc és conscient que tornar al Dakar amb garanties demana un programa molt ben travat. La victòria en la Baja ha estat el primer pas per mirar de fer-lo realitat.