El futur ja és aquí

Esapekka Lappi va superar sense entrebancs l’última etapa del Ral·li de Finlàndia i va entrar vencedor a Jyväskylä. El pilot finlandès de Toyota, de 26 anys, va fer història. Lappi és el vigent campió de la categoria de plata, WRC2, i el cèlebre Mil Llacs era tot just el seu quart ral·li amb un cotxe de la categoria màxima. “Des que era petit he somiat pilotar un WRC i ara soc aquí; no tinc paraules”, va dir. S’albira un futur esplèndid davant seu, i també del seu compatriota Teemu Suninen, subcampió de WRC2, en el seu segon ral·li al volant d’un WRC. El pilot d’M-Sport va caure de la lluita pel segon lloc en el penúltim tram, quan va sobreviure a una sortida de pista esfereïdora, que va explicar amb una fredor impròpia dels seus 23 anys: “He anat llarg i he fet una virolla; res més.”

Sense Suninen, Juho Hänninen (Toyota) va recuperar el segon lloc amb l’escratx en el penúltim tram, però el gal·lès Elfyn Evans (Ford) el va batre en l’últim. Tanmateix, més que el doblet perdut, Toyota va lamentar l’avaria de Latvala, dissabte. Això li va impedir retallar diferències amb el líder de la general, Ogier (Ford), que havia plegat divendres, per un accident. Qui sí que en va treure profit va ser Neuville (Hyundai), que amb el sisè lloc en va fer prou per empatar amb el tetracampió francès.

En el mundial júnior, Nil Solans va protagonitzar una actuació excepcional en l’última etapa. No havia trobat el ritme en tot el ral·li, però ahir va fer tres dels quatre escratxs i es va enlairar al segon lloc, rere Ciamin i havent superat Radström i Tannert en l’últim tram. El resultat permet al de Matadepera guanyar un altre premi de dos ral·lis amb un Ford R5 de WRC2 el 2018, la categoria que ha llançat Lappi i Suninen.