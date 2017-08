Cinc pilots, nou curses, vint-i-sis punts

El campionat del món de Moto GP més igualat de la història en aquest punt de la trama, a mitja funció, reprèn l’acció a l’emblemàtic i majestuós Brno. Singular pels seus constants canvis de direcció, les fortes frenades combinades amb les zones d’acceleració i els seus característics pendents, enfilant o en descens, el traçat propietat del pare de Karel Abraham és el punt de partida de la segona part del certamen, un mundial de nou actes al qual aspiren cinc pilots separats avui per només 26 punts, una cursa: Marc Márquez, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi i Dani Pedrosa. Guanyadors tots ells d’algun gran premi però també amb un o dos zeros al sarró, tots cinc saben que cal ser al davant en les curses per atacar el títol amb propietat, però també que, amb la igualtat imperant i la competitivitat d’altres pilots com ara Zarco, Folger, Crutchlow, Petrucci i Lorenzo, qualsevol errada, per petita que sigui, podria pagar-se molt cara quan sigui l’hora de passar els comptes finals. No es pot guanyar sempre, però tampoc es pot fallar més.

Líder del campionat per primera vegada després de vèncer a Sachsenring, Márquez, que en Moto GP només va vèncer a Brno el 2013, és necessàriament la referència de la graella. Perquè mana en el campionat i perquè fa quinze dies ell, Pedrosa i Crutchlow van fer a Brno dos dies de proves, en què van provar un nou xassís i, en qualsevol cas, van equilibrar la moto als quasi cinc quilòmetres i mig del circuit centreeuropeu. I enguany, amb la imprevisibilitat del rendiment dels Michelin, haver fet un test previ en un circuit ha estat, pel cap baix, sinònim de podi.