Marc Márquez venç i reforça el lideratge

Marc Márquez ha aconseguit aquest migdia al circuit de Brno la seva tercera victòria de la temporada, consolidant així el seu lideratge en el campionat del món –ara és primer amb 14 punts més que Maverick, 21 més que Dovizioso, 22 sobre Rossi i 31 sobre Pedrosa.

El més llest de la classe, Márquez ha estat el primer a canviar la moto amb reglatges de mullat per la de sec, dues voltes abans que la resta de la graella, i això li ha permès fer tota la cursa en solitari, amb uns vint segons de marge respecte els seus perseguidors. El pilot de Cervera ha estat acompanyat al podi per Dani Pedrosa (a 12.438 segons) i per Maverick Viñales (a 18). Valentino Rossi i Andrea Dovizioso, que han estat els últims a canviar la moto, quatres voltes després de Márquez, han acabat quart i sisè respectivament, remuntant des de la tretzena i la catorzena posició. Aleix Espargaró, Àlex Rins i Pol Espargaró també han acabat en posicions de punts.

La propera cursa és diumenge vinent, a Àustria, al circuit d’Österreich.