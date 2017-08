Marc és el més murri

Veure el moment crític com la gran oportunitat i apostar doble o res mentre els rivals les veuen venir. Així, sent el més murri del regne, Marc Márquez va estomacar el personal ahir a Brno en una cursa definida en el canvi de moto: va deixar la de reglatges de moll i va agafar la de sec quan encara no s’havia completat la segona volta. Agafant els rivals amb els pixats al ventre, el de Cervera va assolir la seva segona victòria seguida, la tercera de l’any, i va consolidar el lideratge en el mundial.

Felicitat completa per al motociclisme del país, ja que el van acompanyar en el podi Dani Pedrosa i Maverick Viñales, que van certificar d’aquesta manera el primer triplet català de la història en la categoria gran de la velocitat mundial.

Un esperit lliure