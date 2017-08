Un país entre els escollits

Quan Ángel Nieto es va retirar, l’any 1986, faltaven molts anys perquè Marc Márquez i Maverick Viñales nasquessin i Dani Pedrosa amb prou feines sabia caminar. Per tant, la influència directa del campió espanyol, mort dijous passat, en el podi de diumenge és entre escassa i nul·la. Però Márquez, Pedrosa i Viñales van mamar el motociclisme a casa, i Julià Márquez, Antonio Pedrosa i Àngel Viñales sí que van tenir en Nieto un referent de la seva afició per la moto i la competició, que van transmetre als fills. D’altra banda, Nieto va tenir l’oportunitat d’expressar el seu talent gràcies a la decisió de venir a viure a Catalunya, de molt jovenet, atret per la possibilitat de treballar de mecànic, de provador o del que fes falta en fàbriques com Bultaco, Mototrans (Ducati) i Derbi, i mirant de convèncer els responsables que li deixessin pilotar les seves motos, cosa que, vist el seu potencial, va ser de pura lògica. Aquestes fàbriques estaven ubicades als polígons industrials que creixien com bolets al cinturó de la Barcelona dels anys seixanta. El destí ha volgut que el primer podi íntegrament català de la història de la categoria reina hagi servit també per homenatjar Nieto, nascut a Zamora, criat a Madrid i format esportivament a Catalunya en una època en què reivindicar l’esport català costava una condemna de presó.