És oli sobre aigua

Plogui o faci sol, el pilot més ràpid de la F-1 és Lewis Hamilton. El cap de files de Mercedes va fer ahir la posició preferent en el GP d’Itàlia, amb una prestació majúscula sota l’aiguat que va caure a Monza, que va obligar a endarrerir el programa més de dues hores i mitja. És la seva vuitena pole en tretze curses, i li permet assolir un nou rècord històric de 69 poles en la categoria reina, deixant enrere Michael Schumacher, amb qui havia empatat la setmana passada, a Spa.

Per acabar-ho d’adobar, els Ferrari de Vettel i Räikkönen es van enfonsar en el moment clau de la Q3 –no van fer treballar bé els pneumàtics de pluja– i encara van tenir sort que els Red Bull de Verstappen i Ricciardo arrossegaven sengles penalitzacions per l’ús d’elements mecànics extres, altrament la desfeta vermella a casa hauria estat dramàtica. Els cotxes de Milton Keynes van ser segon i tercer en la llista de temps de la mànega definitiva –a més d’un segon de Hamilton, però–, mentre que els bòlids de Maranello amb prou feines van ser setè i vuitè, només davant de Felipe Massa i Stoffel Vandoorne, que va enlairar el McLaren fins a la Q3.

L’efecte equalitzador de la pluja i les respectives dissorts dels Red Bull i els Ferrari van fer possible el lluïment dels dos pilots més joves de la graella (amb permís de Verstappen, que encara té 19 anys): Lance Stroll (18) i Esteban Ocon (20). En el seu tretzè gran premi, el pilot quebequès de Williams arrencarà al costat de Hamilton en la primera línia de la graella –és el més jove que surt tan endavant–, mentre que el francès de Force India sortirà just rere seu.

Val a dir que l’entrenament cronometrat va començar puntualment, a les dues de la tarda. Però s’havien disputat tot just quatre minutets de la Q1 quan Romain Grosjean va tenir un hidroplanatge en plena recta principal –acabada d’asfaltar i, per tant, amb un drenatge encara no prou bo– i la sessió es va interrompre, ja amb Hamilton al capdavant (1:40.128), més de dos segons més ràpid que Vettel.

Escaldat per l’ensurt de Grosjean, el director de cursa de la F-1, Charlie Whiting, no es va decidir a tornar a pitjar el botó verd fins a tres quarts de cinc, per bé que durant força estona la pluja havia minvat prou. Després de la represa, s’esperava que la pista s’aniria assecant, però a l’hora d’engegar la Q3 el xàfec va refermar, tot i que els Mercedes i Vettel van cometre l’error de sortir amb els pneumàtics intermedis i els van haver de canviar pels de pluja. Hamilton no va trobar a faltar el temps perdut i va surar damunt del grup com l’oli sobre l’aigua, però Bottas i Vettel no se’n van refer. Si avui guanya Hamilton, serà el nou líder del mundial.