Toni Bou acaba segon i s’endú l’onzè títol mundial

Toni Bou (Montesa) continua reescrivint la història del trial. Ahir en va redactar un capítol més després d’aconseguir el seu onzè títol mundial a l’aire lliure en el Gran Premi de la República Txeca, penúltima prova del calendari. El català en feia prou amb una quarta posició per revalidar el títol –des del 2012 que no baixa del podi–, sense necessitat d’estar pendent del resultat d’Adam Raga (TRS), l’únic dels seus rivals que encara tenia possibilitats matemàtiques de desbancar-lo. El pilot d’Ulldecona va complir i es va endur la seva segona victòria del curs, però Bou tampoc no va fallar i es va classificar en segona posició.

Amb la d’ahir, ja acumula 22 corones mundials si es compten les onze que també ha guanyat en pista coberta. El seu palmarès ja fa temps que és el millor de la història d’aquest esport i, molt probablement, continuarà creixent atesa la sensació que encara queden molts anys abans que algú gosi discutir-li el domini mundial. Si algun repte li queda assolir és el de superar el rècord de victòries del britànic Dougie Lampkin (99), que té a només tres. També aspira a convertir-se en el pilot amb més podis. Ja en té 140 i només el superen el mateix Lampkin (170), Raga (169) i Takahisa Fujinami (160).

La prova txeca va ser una de les més difícils de la temporada i va tenir Raga com a clar dominador. El d’Ulldecona va fer les dues voltes amb menys de vint punts de penalització (18 i 17) i va acabar amb un total de 36 (1 punt per temps). Bou va fer el tercer millor recorregut a cada volta (26+22) i va acabar a 17 punts del seu rival. Jaime Busto (Montesa) va brillar en la primera volta amb la mateixa penalització que Raga (18), però es va enfonsar en la segona (33) i, finalment, va acabar tercer (54), posició que també ocupa en la classificació general. Jeroni Fajardo (Vertigo) va acabar amb els mateixos punts que Busto i continua a deu punts d’ell en el mundial. Aquests dos pilots, juntament amb el japonès Takahisa Fujinami (Montesa), que ahir va ser cinquè, es jugaran la tercera posició del podi del campionat en l’última prova de la temporada, a Itàlia, diumenge que ve.