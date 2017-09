El que costa és el que val

“Ho has vist? Ens ho han copiat!” Un Sebastian Vettel accelerat per la descàrrega d’adrenalina de l’entrenament cronometrat encara va tenir prou esma per fixar-se en els nous deflectors laterals dels Red Bull, força semblants als que munta Ferrari des del començament del curs. El to burleta de l’autor de la posició preferent del GP de Singapur feia palès que no pretenia fer cap retret a l’equip de Milton Keynes; ben al contrari, atès que Max Verstappen i Daniel Ricciardo –segon i tercer a la graella, al davant de l’altre Ferrari, de Kimi Räikkönen– li poden fer un favor avui si aconsegueixen restar punts als Mercedes i, sobretot, al líder del mundial, Lewis Hamilton.

Els bòlids de l’estrella de tres puntes van ser els únics amb la mecànica alemanya que es van colar a la Q3 –igual que a Hongria, fa un mes i mig, on Ferrari va fer el doblet– i van quedar relegats a la tercera línia de la graella. L’últim cop que les dues fletxes de plata havien arrencat tan enrere també va ser a Singapur, fa dos anys, i el vencedor va ser Vettel, ja vestit de vermell. Hamilton va fer cinc cèntims del perquè de tot plegat: “És per com funciona el cotxe aquí. Va molt bé arreu, però no li agraden aquest tipus de circuits.” La distància entre eixos llarga del W08 genera més eficiència aerodinàmica, però fa l’auto menys àgil en traçats lents i revirats, com ara el circuit urbà nocturn del sud-est asiàtic.

Tota la nit treballant