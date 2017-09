Tempesta perfecta per a Lewis

El xàfec va il·luminar el camí de Hamilton en la nit de Singapur Vettel va quedar entregirat davant dels nassos del líder del mundial

Què necessites quan ocupes la posició preferent en un circuit que sembla fet a mida per al teu bòlid? I si et trobes endarrerit en la graella en un traçat que no s’avé amb les característiques del cotxe? La resposta a aquestes preguntes resumeix el drama que va viure Ferrari ahir en el GP de Singapur –tots dos fora de combat tot just començar– i, de retruc, la joia en el bàndol de Mercedes, triomfadors d’una cursa que la vigília se’ls havia posat força costeruda.

El xàfec que va caure un quart d’hora abans de la sortida va il·luminar el camí de Lewis Hamilton en la nit de Singapur. L’aigua va esguerrar la cursa plàcida que desitjava Sebastian Vettel per recuperar el primer lloc de la general i va donar ales al cap de files de Mercedes, que confiava a poder remuntar amb l’ajut de la pista molla. Tanmateix, la realitat va superar amb escreix qualsevol ficció imaginada dels protagonistes. Vettel no va arrencar gaire bé, es va moure al centre de la pista per protegir la preuada posició i va rebre l’escomesa del seu company Kimi Räikkönen i del Red Bull de Verstappen, que havien arrencat força millor per la part esquerra de la pista i van quedar sense espai on anar. Amb l’asfalt sec, tal vegada la sortida hauria estat més normal.

El finlandès i l’holandès van plegar al primer revolt, després d’envestir també Fernando Alonso, víctima innocent de l’embolic, que es disposava a col·locar-se en el segon lloc virtual. Segons el veredicte dels comissaris esportius, va ser un incident de cursa: “Cap dels pilots va tenir tota o gran part de la culpa”, van sentenciar.

Vettel encara va traçar el tercer revolt al capdavant, seguit ja per Hamilton. Però, ai las!, el bòlid vermell estava malmès i l’alemany va quedar entregirat davant dels nassos del líder del mundial. D’una revolada, Hamilton va passar de pensar a minimitzar els danys a albirar la tercera victòria seguida del curs, que li permetria eixamplar el seu avantatge fins als 28 punts. Després del seu primer zero, ara Vettel necessitaria quatre victòries seguides –amb Hamilton sempre segon– només per empatar amb Lewis en la taula de punts.

Tres neutralitzacions