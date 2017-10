El mundial, ben viu

Andrea Dovizioso (Ducati) és ja l’únic rival que pot apartar Marc Márquez (Honda) del seu quart títol de Moto GP. La victòria de l’italià al Japó –on va superar el de Cervera en l’últim revolt– junt amb el novè lloc de Maverick Viñales (Yamaha), virtualment descartat de la lluita, deixa aquests dos pilots com a únics aspirants al títol. Márquez conserva el lideratge després de la cursa de Motegi, però la diferència ja és de només onze punts quan només en queden 75 en joc. El duel entre els dos pilots es trasllada aquest cap de setmana a Phillip Island, circuit on l’any passat Márquez ja hi va arribar amb el títol a la butxaca i on va tenir una caiguda. El català, de fet, no té l’australià entre els seus circuits favorits. Des del seu debut a Moto GP, només hi ha finalitzat la cursa un sol cop –la victòria del 2015– en quatre participacions.

A 41 punts del lideratge, Viñales ja va quedar descartat del títol al Japó, però l’empordanès intentarà repetir a Austràlia la bona actuació de l’any passat, en què va aconseguir, amb el tercer lloc, el seu quart podi de la categoria. Tant ell com el seu company a Yamaha, Valentino Rossi, necessiten un revulsiu per acabar la temporada en línia ascendent després de quatre curses amb només tres podis entre tots dos. També Dani Pedrosa (Honda) ha d’intentar corregir els problemes que ha tingut en les últimes curses, que consisteixen en un desgast anòmal dels pneumàtics.

A Moto 3, Joan Mir tindrà la segona oportunitat de quedar campió. El mallorquí arriba a Austràlia en les mateixes condicions que al Japó, on va ser dissetè: en farà prou quedant just darrere de Romano Fenati si aquest aconsegueix la victòria. Si l’italià no guanya, Mir en farà prou amb qualsevol resultat en què Fenati no sumi sis punts més que ell. Albert Arenas, únic català de la categoria, es perdrà la cursa a causa de la lesió que es va fer en els entrenaments del Japó. El gironí serà substituït per María Herrera, que va quedar sense moto a causa de la retirada de l’equip Argiñano després de la cursa d’Aragó per falta de pressupost. En la categoria mitjana, Franco Morbidelli i Thomas Luthi, separats per només 19 punts, continuaran la lluita pel títol, mentre que Àlex Márquez intentarà consolidar el tercer lloc del podi del campionat després de guanyar al Japó.