Diumenge rodó per a Marc Márquez

En la cursa més bonica de Moto GP en molts anys, amb vuit pilots separats d’un segon fins a sis voltes del final i constants i incomptables avançaments, Marc Márquez ha guanyat el gran premi d’Austràlia i diumenge vinent a Sepang ja podrà proclamar-se matemàticament campió del món de Moto GP perquè Andrea Dovizioso només ha pogut acabar tretzè –amb 50 punts en joc, Márquez en suma ara 269 per 236 de l’italià de Ducati. És la sisena victòria de la temporada del pilot d’Honda.

Al costat de Márquez en el podi, a quasi dos segons, han entrat Valentino Rossi, Maverick Viñales i Johann Zarco, que han lluitat per assegurar la posició fins al darrer metre. Exactament com Dovizioso amb Scott Redding (11è) i Dani Pedrosa (12è), que l’han superat en la mateixa línia d’arribada. Mencionar la sensacional cursa d’Àlex Rins, vuitè i fins a sis voltes del final a només un segon del líder de cursa. Pol Espargaró ha acabat novè i Tito Rabat setzè. Per la seva part Aleix Espargaró ha caigut en la setena volta quan anava sisè dins del grup capdavanter.

La propera cursa és diumenge vinent, a Sepang, en el gran premi de Malàisia.