Al punt de caramel

Lewis Hamilton en farà prou amb un cinquè lloc en el GP de Mèxic, diumenge, per conquerir el seu quart títol mundial, encara que guanyi Sebastian Vettel. El pilot de Mercedes va batre ahir el de Ferrari en el GP dels EUA, a Austin, i amb la sisena victòria en les últimes vuit curses –la novena del curs– va deixar el mundial vist per a sentència. De retruc, Mercedes es va embutxacar el quart títol seguit de constructors.

Val a dir que el seu rival de Ferrari va intentar no posar-li-ho fàcil. Vettel va arrencar millor des del segon lloc de la graella i va obligar Hamilton a aixecar el peu en el primer revolt i cedir el pas a l’SF70H número 5. Va ser un miratge. El W08 número 44 va encalçar el bòlid vermell sense miraments i en la sisena volta el va superar al final de la recta més llarga, amb l’inestimable ajut de l’aleró mòbil. Quan Vettel es va aturar a boxs per canviar els pneumàtics, en la volta 16, ja cedia prop de quatre segons. Però Mercedes va endarrerir l’aturada de Hamilton tres girs més, i va tornar a la pista just davant del Ferrari, que amb un joc nou del compost tou rodava un segon més ràpid que Lewis amb els supertous usats de la sortida. “Hem forçat massa!”, es va queixar l’anglès per ràdio; “ens ha faltat una mica”, va lamentar l’alemany, que havia perdut unes dècimes precioses quan va anar llarg en el penúltim revolt, mentre Hamilton circulava pel carrer de boxs.

Avançaments a dojo