Primer ‘match ball’

La primera oportunitat perquè Marc Márquez aconsegueixi el seu quart títol de campió del món de Moto GP arriba aquest cap de setmana, al Gran Premi de Malàisia, en un circuit no massa propici per al cerverí com és el de Sepang. La millor prova és que només hi ha guanyat en una ocasió, l’any 2014. De fet, el traçat, amb dues llargues rectes, és molt més propici per a les Ducati que no pas per a les Honda. No és estrany que l’últim guanyador hagi estat un pilot d’aquesta escuderia, Andrea Dovizioso, precisament l’únic pilot que podria disputar a Márquez el mundial. En tot cas, qui té la paella pel mànec és el català que, després de l’èxit de la setmana passada a Phillip Island, té un avantatge de 33 punts sobre Dovizioso, i queden 50 per disputar.

Per tant, les probabilitats que Márquez torni a coronar-se són màximes. Com que no ha deixat de repetir durant tota la temporada, arriba al moment decisiu depenent d’ell mateix. Si venç o queda segon a Sepang, el títol de campió del món de Moto GP de 2017 tindrà, per descomptat, el seu nom. A partir d’aquí les variables passen bàsicament perquè Dovizioso no sumi vuit punts, o més, que ell. I és que, en cas d’empat, si l’italià guanyés les dues curses que resten per disputar, el títol seria seu, ja que tindria un triomf més que el de Cervera. Així, el millor plantejament que pot fer Márquez a Malàisia passa, primer, per guanyar la cursa, després, per quedar per davant de Dovizioso i, en qualsevol cas, per controlar el seu rival per tal que no acabi amb la diferència de punts necessària.

“No vull caure en la trampa de baixar la intensitat del meu pilotatge aprofitant el marge que tinc”, ha comentat el pilot de Repsol Honda en les últimes hores. “Ni vull caure ni cauré en això. Sortiré a donar-ho tot en els entrenaments i a buscar el podi i, si puc, la victòria el diumenge”, ha dit també. “No reduiré la tensió ni la concentració. Igual que he aconseguit aquest avantatge el podria perdre”, ha sentenciat.

Morbidelli, també