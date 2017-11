De la Segarra al món

Cervera va tornar a somriure ahir celebrant un altre campionat del món del seu fill predilecte, Marc Márquez. Per sisena vegada des del 2010, la capital de la Segarra va ser la capital del planeta de les dues rodes. Els seus carrers van bullir durant tot el dia amb la gent que, convocada per qui està cridat a ser el millor pilot de tots els temps, va arribar des de tot arreu, caminant, en tren, en cotxe i, sobretot, en moto. Com si fos el primer de tots els mundials, seguint el missatge de l’ídol, els devots de Marc Márquez van fer brillar tots els racons de la seva ciutat. El lloc on torna sempre després de cada cursa, on pren l’oxigen i la motivació que l’ajuden a tirar endavant. Dos números van lluir especialment durant la jornada. En cada finestra, en cada balcó, penjats a les parets i a les façanes: el sis, per recordar els títols mundials de 2010 (125 cc), 2012 (Moto2), 2013, 2014, 1016 i el d’enguany (MotoGP); i el 93 que, per sempre més, serà el favorit de la ciutat de Cervera.

El dia de la festa de Marc Márquez, tot i que va registrar baixes temperatures, va ser molt més agradable que altres anys. De fet, es va mantenir ben assolellat fins que va caure la tarda. Al migdia, abans de rebre la primera mostra d’estima per part de la seva afició a la plaça major de Cervera, el dorsal 93 va rebre l’escalf de les autoritats de la seva ciutat, i del país, a la sala de plens de la Paeria cerverina. “Gràcies en nom del govern, per portar el nom de Catalunya arreu del món”, va sentir dir a Toni Reig, el director del Consell Català de l’Esport. “El talent és important, però són les hores de feina el que fa la diferència. Ets un ambaixador mundial de la cultura de l’esforç”, li va etzibar el seu alcalde, Ramon Royes. La màxima autoritat de la capital de la Segarra també va destacar “la rialla marca de la casa” del quatre vegades campió del món de Moto GP i no es va oblidar del seu germà petit, Àlex Márquez, absent en l’acte perquè es trobava de viatge de tornada dels entrenaments que ha fet a Jerez. Sí que hi eren, asseguts a la primera fila, Julià Márquez i Roser Alentà, els pares de Marc Márquez, el seu tiet i el seu avi, tots plegats especialment atents a l’emotiu discurs del pilot de Repsol-Honda. “Això sembla normal, però no ho és. S’ha de disfrutar aquest moment, perquè no saps si es tornarà a repetir”, va començar dient. Una idea que va repetir al text que, més tard, va escriure en el llibre d’or de la ciutat de Cervera. “Quan arribo aquí després de les curses, em dona molta força i molta motivació veure els balcons amb el número 93”, va comentar també abans de subratllar el bon moment de l’esport cerverí: “El meu germà i jo som la punta de la llança, però tots plegats anem molt forts en aquesta ciutat. Som gent amb caràcter i amb valentia.”

La festa va bullir especialment poc després de les set de la tarda, quan les portes de l’Universitat de Cervera es van obrir per fer aparèixer el camió de bombers descobert on Marc Márquez, acompanyat de l’equip Repsol-Honda, del seu pare i del seu germà, va recórrer els carrers de la capital de la Segarra enmig d’una gentada monumental i embogida. Soroll de motors, de tambors, de crits dedicats al Tro de Cervera, al rei del motociclisme mundial, que no va dubtar a baixar a peu de carrer per compartir l’alegria amb la gent. Més tard, pujat a l’escenari de la plaça Pius XII, Márquez va tornar a exhibir carisma a dojo. Acompanyat de la seva família al complert, va repetir el missatge d’agraïment al seu equip i al seu Fan Club, va veure, projectades en una pantalla gegant, les imatges de la temporada en la que ha aconseguit el sisè títol mundial i es va deixar estimar per la seva incondicional afició. A Cervera, com passa des del 2010, quan programin les celebracions de l’any que ve, a més de l’Aquelarre i la festa major, hauran de tornar a pensar en el dia de Marc Márquez.