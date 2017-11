Tarda d’emocionant processó

“Ves amb compte; Lewis està tibant.” L’avís del mur de Mercedes a Valtteri Bottas en l’equador del GP d’Abu Dhabi resumeix l’emocionant tensió de l’última prova del curs, que al capdavall va resultar ser una processó d’alta velocitat, amb alguns duels vibrants, però més aviat poquets canvis en l’ordre de la primera meitat de la graella establert dissabte.

Lewis Hamilton no va tenir miraments amb el seu company i va mirar d’apartar-lo del cap de la cursa fins que va acabar alçant la bandera blanca. Però Bottas no va errar la maniobra decisiva de la sortida i, a partir d’aquí, va controlar amb mestria el ritme de la cursa, impertorbable tot i sentir l’alè de l’altre W08 al clatell durant bona part del gran premi. “És impossible avançar aquí, nano! Haurien de fer canvis en el traçat.” El plany de Hamilton abans de pujar al podi va dibuixar un somriure als llavis del vencedor: havia batut el campió del món a dreta llei.

L’únic error del pilot finlandès va ser una blocada de rodes quan faltaven sis voltes, que li va costar mig segon i, de retruc, va esmolar les dents de Hamilton. Tot just en aquell moment, Sebastian Vettel –tercer, en terra de ningú– va fer la millor volta provisional (1:41.244), però tot seguit Bottas va reblar el clau i va encadenar dos girs en 1:40.750 i 1:40.650. D’una revolada, va relegar el seu perseguidor a tres segons; el graó més alt del podi era seu. Feia quatre mesos i mig que Bottas no guanyava. Ahir va sumar la tercera victòria del curs i va encapçalar el quart doblet de Mercedes. El triomf no li va permetre desbancar Vettel del segon lloc de la general –per primer cop en l’era híbrida de la F-1, un pilot que no vesteix de platejat és subcampió–, però va servir a Bottas per reivindicar-se després d’una feixuga segona meitat de curs.

El cap de files de Ferrari va voler recuperar la millor volta en l’últim gir, però va fer curt (1:40.770). De bon començament havia vist que no tenia prou ritme per empaitar els Mercedes, sempre al voltant de mig segon més lent. Encara menys ritme va tenir l’altre bòlid vermell, de Kimi Räikkönen, més distanciat de Vettel en l’arribada que l’alemany dels Mercedes. Tanmateix, amb l’abandonament de Daniel Ricciardo (avaria hidràulica), va entrar quart i va apartar el pilot australià de Red Bull del quart lloc de la general, darrere Bottas. En un duel semblant al dels Mercedes, Verstappen va encalçar Kimi durant tota la cursa, però es va haver de conformar amb el cinquè lloc.

Més satisfet va acabar Nico Hülkenberg amb el sisè lloc, que va permetre a Renault sumar prou punts per desbancar Toro Rosso del sisè lloc de la general de constructors. L’alemany va batre els Force India, malgrat que en l’única aturada a boxs va haver de pagar cinc segons de penalització per haver avançat Sergio Pérez per fora de la pista en la brega de la primera volta.