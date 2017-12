Els catalans més ianquis

L’empresa catalana RPM-MKTG aposta per la continuïtat del Superprestigi, però no es pot donar per fet que la sisena edició se celebri a Barcelona. L’aparent contradicció s’explica per l’interès del promotor francès Claude Michy per dur la prova al U Arena parisenc, i aprofitar el ganxo de Johann Zarco –l’únic pilot de MotoGP a Montjuïc, que no va entrar en la superfinal–. El Superprestigi no només va haver de superar la baixa de Márquez, sinó també la competència del Ranch de Valentino Rossi, celebrat també ahir, on van participar Tito Rabat i Joan Mir, entre d’altres.