Poc abans de marxar cap a Amèrica del Sud, Marc Coma (Avià, 1976), director esportiu del Dakar, va voler compartir plantejaments i propòsits per a la 40a edició de la cursa, la segona que ha pogut dibuixar ell i es podria dir que la primera en què no ha tingut limitacions. “Estem a un nivell alt, estic content pel treball fet, la feina titànica d’exploració, de buscar racons... Si mires els recorreguts, els ordres de sortida variats, t’adones que és molt elaborat. Organitzar la part esportiva del 40è Dakar és una responsabilitat molt gran. I he d’agrair que m’hagin deixat fer tot el que m’ha passat pel cap. Sempre queden idees, no ho hem cremat tot, però serà una edició màgica”, explica el cinc cops guanyador de la cursa.

Està tan satisfet del resultat que admet sense embuts: “M’hauria agradat córrer aquest Dakar. Tenim tots els ingredients perquè sigui un Dakar històric, hem d’estar a l’altura del 40è aniversari de la prova. Desitjaria tenir una mica de sort amb les condicions meteorològiques, que no ens afectin grans fenòmens. Si és així, estic segur que recordarem molts anys aquest Dakar. La primera setmana té un perfil que no s’ha fet mai a Amèrica del Sud. Entre Lima i la frontera amb Bolívia no hem deixat cap racó sense recórrer.”

Coma confirma el que intuïa Laia Sanz: que s’ha intentat dificultar l’especulació: “Les etapes 2, 4, 5, 10... trencaran tota estratègia que es pugui plantejar. És molt important perquè no ens podem permetre que la cursa sigui previsible, que l’aficionat que veu la classificació del dia ja es pugui imaginar el resultat de l’endemà.”

Coma també és partidari de mantenir l’interès competitiu tocant tant com calgui el reglament tècnic de la categoria de cotxes. Aquest any, els 4x4 (Toyota i Mini) tenen més recorregut de suspensió i un pes mínim menor que fa 12 mesos: “El que fa especial el Dakar és que cada constructor pot escollir la mecànica i la tracció del vehicle: gasolina, dièsel, 4x4, bugui..., tots els formats. Però a l’hora de redactar el reglament i que quedi anivellat entre tots és molt difícil. Per això hi ha aquest treball continuat d’ajustament del reglament. Per mi seria un error canviar-ho i obligar tothom a un mateix tipus de motor i de tracció. No és l’esperit del Dakar.” Amb tot, Mini posarà en cursa un bugui –Nani Roma ha intervingut en la seva posada al punt– en mans de Mikko Hirvonen, al costat dels 4x4 del català i mitja dotzena de pilots més.

Dels 337 vehicles inscrits, 190 són motos, 42 són camions i 105 cotxes, incloent-hi 14 buguis side by side, categoria que es va estrenar un any enrere i que Coma creu que té futur: “Aquest any hem redactat un reglament més precís. De mica en mica s’han d’anar creant el seu espai. Aquests cotxes estan en una fase d’evolució tan ràpida que en poc temps mostraran el seu potencial, tant en el Dakar com en el ral·li raid en general. Potser el Dakar és un terreny més advers, una cursa molt llarga i amb moltes hores a dalt del cotxe, però en curses més curtes ja tenen el seu lloc.”

Coma creu que les variacions en els ordres de sortida seran ben acollides, tot i que admet que “quan se sacsegen costums hi ha partidaris i detractors, opinions lligades normalment al resultat de cadascú”. Ha mantingut trobades durant l’any amb grups de pilots i equips “i s’han aplicat el màxim de peticions possible, però sempre amb una premissa acceptada per tothom: que la navegació ha de ser una part importantíssima del resultat final del Dakar”. Remarca també que feia anys que el Dakar no tenia 14 etapes, com aquesta edició.