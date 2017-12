“He fet els deures, ara em toca fer una bona carrera”

Dilluns que ve Laia Sanz posarà el rumb cap al Perú per participar en el seu vuitè Ral·li Dakar. Amb 32 anys, la pilot de Corbera de Llobregat és, sens dubte, la millor competidora femenina de la història d’aquesta cursa, en motos. Ha completat les set edicions que ha corregut i fa dos anys va signar un més que digne novè lloc, per contradir els que diuen que el Dakar és una prova per a homes. “Estic acostumada a sentir aquesta mena de comentaris, però he demostrat tot el contrari”, sentencia, en declaracions a Efe. Enguany l’esperen prop de 9.000 quilòmetres, distribuïts en quinze etapes, que disputarà entre el 6 i el 20 de gener. “He fet un treball constant durant tot l’any, i acumulo moltes hores de moto i bons entrenaments. Crec que tot plegat es notarà. En el Ral·li del Marroc em vaig trobar molt bé i això ha reforçat la meva confiança. He fet els deures, ara toca fer una bona carrera”, assegura.

En els últims dies s’ha posat a punt al Pirineu, practicant l’esquí de muntanya i acostumant-se a la soledat enmig de la natura. L’estat de forma amb què Laia Sanz afronta l’edició número 40 del Dakar no podria ser millor. “Sé la sensació amb la qual s’arriba als dies previs, conec la carrera i crec que estic molt més preparada que en els primers anys”, comenta. “Aniré etapa a etapa, a fer-ho tan bé com pugui. És una cursa de quinze dies i hauré de guardar una mica d’energia per a la segona setmana. Cal anar amb compte, mai per damunt de les teves possibilitats”, explica també. En aquest sentit, la pilot de l’equip Red Bull KTM Factory confia a fer valer la seva experiència: “El Dakar elimina molta gent, cal ser pacient. És una carrera que et posa al teu lloc, no t’has de precipitar.” El seu objectiu? Acabar la prova satisfeta d’haver fet les coses bé: “El primer any pensava a arribar al final. Ara, a fer-ho bé. Crec que he millorat molt, com a pilot i també físicament. Estic en un equip oficial, em dedico al cent per cent a aquest esport i sento que la gent espera molt de mi.”

El que més omple la tretze vegades campiona mundial de trial i cinc d’enduro, però, no són els seus èxits esportius sinó la petja que deixa en les noves generacions. “El major orgull que puc tenir és que les altres noies es fixin en mi. Sempre miro de fer les coses bé per ser un bon exemple. Si d’alguna cosa me n’alegro, més que dels títols, és d’haver posat les coses una mica més fàcils a altres noies que venen al darrere”, manifesta en aquest sentit. A partir del dia de Reis podrà continuar sent un referent, amb la seva KTM 45 Rally, pels deserts i muntanyes del Perú, Bolívia i l’Argentina.