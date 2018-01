“Ens sentim molt forts i esperem demostrar-ho”

En moto, el Dakar 2018 tornarà a ser una lluita entre Honda i KTM, però Joan Barreda podria ben bé tenir l’enemic a casa, en la persona del seu company Kevin Benavides. L’argentí no va córrer l’últim Dakar per lesió, però aquest any ha estat subcampió del món de ral·li. “És un pilot que crec que estarà al podi. A més, córrer al seu país l’ajuda moltíssim: s’entrena tot l’any allà. Si ja és molt fort en els ral·lis que es fan a Europa o l’Àfrica, a Sud-amèrica encara més.”

Hauré de sortir allà i fer els quilòmetres, guanyar-m’ho i lluitar, mantenir la concentració i no fallar, sense caure

Un any més, Honda mirarà de trencar la ratxa de setze victòries seguides de KTM al Dakar –l’edició del 2018 arrenca el dia de Reis–. Joan Barreda (Torreblanca, Plana Alta, 1983) és el cap de files de l’equip de Santa Perpètua de Mogoda, que dirigeix el lleidatà establert a Barcelona Raül Castells.

El director del seu equip el presenta com el gran favorit d’aquesta edició. Sent que ja té tot el que fa falta per guanyar per fi el Dakar?

És el que hem intentat durant tot l’any. Els últims anys hem viscut la impotència d’arribar al Dakar amb tot el treball fet i al final acaba fallant alguna cosa que no et permet guanyar. Hem treballat molt, i es nota. Confio que tot això es vegi aquest any. L’any passat ja vam fer un gran pas en la fiabilitat de la moto –cap Honda va fallar– i hem seguit en aquesta línia. Pel que fa a la gestió de l’equip, s’han fet canvis importants, molt del meu gust, amb gent molt professional a l’hora de prendre el tipus de decisions en les quals s’ha fallat en el passat.

El canvi més cridaner és el del director de l’equip, ara amb el Raül en el lloc de Martino Bianchi. Va ser arran de l’embolic amb el proveïment de gasolina de l’edició anterior?

És una mica tot. És clar que són errors greus que no es poden permetre. En l’equip tothom té una responsabilitat i un error així és difícil d’acceptar.

Han girat full d’aquella decepció? Si van penalitzar una hora i vostè va acabar a 45 minuts...

S’ha de girar full i tornar a treballar des de zero, com si no hagués passat res, i tornar a buscar la victòria. Que l’any passat fos el pilot més ràpid no vol dir que ara ho hagi de ser perquè sí. Hauré de sortir allà i fer els quilòmetres, guanyar-m’ho i lluitar, mantenir la concentració i no fallar, sense caigudes i sense perdre’m. Cal fer una carrera perfecta, com crec que he fet els últims anys, sense caure.

La temporada 2017 ha estat la primera completa en què la base de l’equip de ral·li d’Honda HRC ha estat a Santa Perpètua. S’ha notat el canvi?

Sí, tots aquests detalls s’acaben notant. Abans l’equip era a Alemanya; a l’hora de fer tests o proves tot era més costós. No són coses determinants, però sí que ajuden molt. Al final, tot junt acaba marcant la diferència. D’altra banda, hem aplicat tot el que he anat aprenent els últims anys, amb l’experiència, per tenir un bon entorn dins l’equip, i ara m’hi sento molt bé.

Amb tot, a l’agost va tenir l’ensurt d’una lesió a la mà. Fins a quin punt ha suposat un entrebanc, o arriba al Dakar igual de bé que en condicions normals?

Va ser una lesió important. He estat bastant nerviós, però a mesura que vaig anar veient que la fractura se soldava em vaig anar tranquil·litzant. Espero que el dolor minvi bastant i em permeti fer una carrera sense molèsties. Ara, m’afectarà una mica pel que fa a la mobilitat, però intentarem compensar-ho amb totes les altres coses que hem anat treballant durant l’any.

La seva preparació durant el curs també és una mica diferent de la d’altres pilots. No ha fet cap ral·li del mundial, només la Baja Aragó i una prova als EUA. A què és degut, això?

Ja fa dos anys que faig aquest programa i m’ha anat molt bé. L’any passat vaig arribar al Dakar en un estat boníssim, amb un ritme molt fort. Aquest any anava a córrer també el Ruta 40, però vaig tenir la lesió provant la moto a l’Argentina, i també hauria corregut al Perú. Són menys carreres, però això em permet fer una preparació més específica per al Dakar. Al final el que busco són les sensacions d’estar físicament bé, buscar el meu ritme alt. No vull comparar-ho amb el que fan els altres pilots.

Com valora el recorregut del Dakar? Es comença directament amb les dunes del Perú.

És molt bo començar al Perú. Sempre he dit que és el millor país de Sud-amèrica. Vam haver d’assumir amb impotència que els últims anys no hi poguéssim anar. Tornar al Perú, amb etapes de sorra i d’esperit de navegació, és molt bonic.

El patrocinador principal de l’equip diu que fins ara Honda s’ha estat amagant i que ara ensenyarà per fi les cartes. És aquesta la sensació que tenen?

Crec que sí. S’ha treballat moltíssim en tots els sentits. És clar que hi ha un equip molt fort que és KTM, que ho té tot molt organitzat, tant pel que fa als pilots com a l’estructura. Però nosaltres hem treballat molt en aquest sentit, ens hem reforçat molt. Ens sentim molt forts i esperem demostrar-ho.