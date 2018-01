Un inici sense estridències

Cap dels Peugeot, l’equip més fort del Dakar, va acabar entre els deu primers

El Dakar ja trepitja sorra des del primer moment. Sense dilacions, els vehicles inscrits van superar les dunes de Pisco en una curta especial que va servir per inaugurar la 40a edició de la prova. I que tampoc no va generar cap contratemps greu entre la majoria de favorits a la victòria final. Després d’un enllaç de 242 km amb sortida de Lima, la capital peruana, els pilots van afrontar la cronometrada pels voltants de Pisco. Planera i íntegrament sobre sorra i amb la complicació que la llum dificultava la visió del terreny.

En aquestes condicions es va imposar el qatarià Nasser al-Attiyah (Toyota), vencedor els anys 2011 i 2015. El seu temps (21:51) va ser 25 segons millor que el d’un altre Toyota, el que pilota l’holandès Bernhard Ten Brinke. I si Toyota va dominar els primers llocs, la decepció de la jornada va ser per a Peugeot. L’equip més poderós del Dakar no va col·locar cap dels seus pilots entre els deu primers. El campió actual, el francès Stéphan Peterhansel, va acabar onzè després de dur una estratègia volgudament conservadora, mentre que l’andorrà Cyril Despres i el madrileny Carlos Sainz van acabar quinzè i setzè, respectivament. Però qui més hi va perdre va ser Sébastien Loeb, que va creuar la meta amb 5:37 de retard (28è) després de tenir problemes amb els frens.

El català Nani Roma (Mini) va tenir una bona estrena i va acabar en la cinquena posició (a 0:53), just per darrere del seu company d’equip i debutant Bruce Menzies. Els Minis de l’equip X-Raid van situar dos pilots més entre els deu primers, amb Mikko Hirvonen, vuitè, i Jakub Przygosnki, novè.

Farrés, conservador