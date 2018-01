Barreda passa a l’atac

Joan Barreda (Honda) va deixar clar que anhela la victòria del Dakar des del primer moment i que les estratègies conservadores no són per a ell. El castellonenc va passar a l’atac ja en la segona etapa de la prova i va aconseguir un triomf amb el qual se situa líder de la general. Un triomf, el vintè de la seva carrera, aconseguit de manera contundent, atès que va treure gairebé 3 minuts al segon classificat, que va tornar a ser Adrien Van Beveren (Yamaha). Barreda ja va ser el més ràpid en el primer control de pas, per bé que gairebé sense marge amb els seus rivals, però el seu avantatge va anar en augment. I això que el perfil de l’etapa –267 km amb un 90% del recorregut en dunes– no era el que més li agrada.

Amb tot, Barreda no va sortir indemne, ja que en un salt es va ressentir d’una lesió al canell esquerre que es va fer a meitat de l’any passat. El castellonenc confiava que amb una sessió de fisioteràpia pogués millorar. De fet, el disseny de Marc Coma, molt atractiu i difícil, va plantejar problemes a molts pilots. De damnificats n’hi va haver uns quants, com ara el debutant Adrien Metge, que es va fer una fractura de peroné. A més, els pilots de motos van sortir després dels cotxes –al revés del que és habitual– i van tenir la dificultat afegida de trobar-se el terreny trinxat. Gerard Farrés (KTM), defensor del podi, no va tenir un inici gaire lluït –25è en el primer punt de pas–, però va recuperar terreny en la segona part del recorregut, que va fer junt amb Laia Sanz (KTM), i finalment va ser el millor català (15è). El manresà és setzè de la general. Sanz va haver de regular la benzina per problemes amb un dels seus dipòsits, i això li va fer perdre uns minuts per bé que en els últims quilòmetres va rodar molt segura i finalment va acabar 24a, just darrere de Joan Pedrero. Continua entre els vint millors de la general.

En cotxes, després del fiasco de la primera jornada, sense cap dels seus pilots entre els deu primers classificats, els Peugeots van recuperar terreny i van situar tres dels seus vehicles en el tres primers llocs. La victòria, la segona que aconsegueix en les quatre rodes, va ser per a Cyril Despres, seguit del totpoderós Peterhansel i Sébastien Loeb (un dels principals perjudicats de la primera jornada). Carlos Sainz va ser l’únic pilot de Peugeot que va punxar. El madrileny va passar el CP1 primer però va acabar perdent 13 minuts perquè va tenir dues punxades i perquè, amb Lucas Cruz marejat, es va desorientar dos cops.

Més greu va ser la indisposició de Mathieu Baumel, copilot de Nasser Al-Attiyah (Toyota), que va necessitar assistència mèdica a l’arribada, per bé que ell mateix va confirmar a les xarxes socials que ja es trobava millor i a punt per a la tercera etapa. El qatarià s’hi va deixar gairebé un quart d’hora. L’altre gran perjudicat va ser Nani Roma (Mini). Primer va quedar atrapat en una duna i després va patir un cop amb la part frontal del cotxe i es va haver d’aturar a reparar el capó. L’osonenc va perdre 22 minuts.