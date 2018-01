Sunderland, fora de joc

Nani Roma continuava ahir ingressat a l’hospital Angloamericano de Lima, per bé que no té lesions de gravetat, segons va explicar ell mateix a Teledeporte. L’exploració que li van fer va determinar que no té cap os trencat, però continua amb força dolor muscular a l’esquena i l’espatlla. L’osonenc va tenir un accident a 500 metres del final de la tercera especial. Va perdre el coneixement a causa del cop que es va fer en un salt no senyalitzat en el llibre de ruta, segons va denunciar l’equip X-Raid. A conseqüència de l’impacte, Roma va perdre momentàniament el coneixement –a diferència de les informacions difoses dilluns–, amb la mala sort que va mantenir l’accelerador premut. Per aquest motiu, el copilot Àlex Haro –que no es va fer res– va accionar el fre de mà enmig de la sorra, cosa que va provocar l’accident amb dues voltes de campana.