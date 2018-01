Feina de formiga

Sense fressa, però amb constància, Gerard Farrés (KTM) ja s’ha situat vuitè de la general i com a millor pilot privat d’aquesta edició. El de Manresa progressa lentament, sense estridències i fidel a un estil que deixa l’agressivitat per als moments en què de debò cal posar-la en pràctica. Ahir, això sí, va rodar una part de l’especial de 266 km, de nou complicadíssima sobre el desert peruà, en segona posició, només superat per Joan Barreda (Honda), que va tornar a fer una exhibició suprema sobre la seva moto i recupera les possibilitats de guanyar la prova.

Farrés va rodar la segona part de l’especial junt amb el seu company d’equip Dani Oliveras, que havia sortit abans –dimarts va ser sisè– però que va es va aturar uns minuts per reparar una fuita d’oli. Farrés el va atrapar i junts van continuar fins a la meta. El de Manresa la va travessar vuitè i Oliveras va ser dissetè i ja figura entre els vint primers de la general.

No era mort

Barreda va fer una altra etapa magistral i va aconseguir el seu segon triomf parcial en aquesta edició (21 en total). Va donar gas de bon començament. En el quilòmetre 50 treia un minut a Farrés, avantatge que augmentava a 6:42 en el quilòmetre 100. Barreda va travessar com una bala el CP1 i finalment va tancar l’etapa amb 10:26 d’avantatge respecte de Matthias Walkner (KTM), que va acabar segon. Amb aquest resultat, Barreda escala de la tretzena a la quarta posició de la general, a 7:33 del lideratge, que continua ocupant Adrein van Beveren (Yamaha) després del cinquè lloc d’ahir. La jornada per als catalans –tots continuen en cursa en la categoria de motos– va ser rodona, fins al punt que quatre d’ells ja estan classificats entre els vint primers de la general. Laia Sanz (KTM) va ser catorzena i va acabar per tercer cop entre els quinze primers aquesta edició. Joan Pedrero (Sherco) va acabar divuitè.

Cauen com mosques