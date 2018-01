Cop de Benavides

A diferència dels cotxes, en què el francès Stéphane Peterhansel (Peugeot) té la cursa perfectament controlada malgrat l’atac llançat ahir per Carlos Sainz (Peugeot), la incertesa i la igualtat són la tendència dominant en la categoria de motos. Ahir va quedar demostrat amb un nou canvi de líder, que passa a ser Kevin Benavides (Honda). L’argentí, que és el primer pilot del seu país que es posa líder del Dakar en aquesta categoria, va quedar a només trenta segons del vencedor de l’especial, el francès Antoine Meo (KTM), i va substituir Adrien van Beveren (Yamaha), desè ahir, en el lideratge de la prova.

L’etapa començava amb la notícia que la primera part de l’especial de les motos –que havia d’arribar fins als 4.700 m d’altitud– quedava anul·lada a causa de la pluja. Els pilots van anar directament fins a la segona part per encarar un tram cronometrat reduït a 194 km que canviava la sorra del desert peruà per les pistes dures de Bolívia. Benavides va passar novè pel WP5 i sisè pel CP1, però en el WP ja es va posar entre els primers (2n) i va poder acabar l’etapa en un bon segon lloc. L’argentí, que l’any passat va debutar en el Dakar amb un excel·lent quart lloc, s’ha guanyat el lideratge a força de regularitat, amb dos segons llocs, un tercer i un cinquè com a millors resultats en les sis primeres etapes.

Joan Barreda (Honda), per contra, va ser el gran damnificat del dia. Al castellonenc no el va ajudar gens obrir la pista –va guanyar dimecres– i en el CP1 ja perdia 2:42 respecte del pilot que hi havia passat primer, Xavier de Soultrait (Honda). A la meta perdia gairebé un minut més (3:30) que li feia perdre un lloc en la general, en què ara és cinquè.

Dani Oliveras (KTM) va fer una altra etapa excel·lent. Passava segon pel CP1, amb només 31 segons de retard, i es mantenia en les primeres posicions en els següents punts intermedis. El pilot de Vilablareix va acabar cinquè, amb una moto clarament inferior a la dels seus rivals, i va millorar el millor resultat parcial en totes les seves participacions en el Dakar, que era el sisè lloc de dimarts. Gerard Farrés (KTM) va perdre quatre minuts en quedar catorzè –just darrere de Joan Pedrero (Sherco)– i va perdre un lloc en la general, en què ara és novè. Dos catalans més van acabar entre els vint primers de l’etapa, Armand Monleón (KTM) i Laia Sanz (KTM), setzè i divuitena, respectivament.